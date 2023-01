Ardernová má nástupcu na post premiéra, do kresla zasadne Hipkins

21.1.2023 (Webnoviny.sk) - Odchádzajúcu novozélandskú premiérku Jacindu Ardernovú vo funkcii možno nahradí terajší minister polície, školstva a verejných služieb Chris Hipkins. Je totiž jediný nominant na vedenie Labouristickej strany. Členovia strany v parlamente ho ešte v nedeľu musia formálne podporiť v hlasovaní. Informuje o tom spravodajský portál BBC.Ak by ho strana zvolila za svojho lídra, Ardernová by formálne predložila svoju rezignáciu generálnej guvernérke a tá by následne, v mene kráľa Karola III., menovala Hipkinsa za premiéra.Nie je isté, ako dlho by v takomto prípade 44-ročný Hipkins zostal na čele novozélandskej vlády, keďže v októbri sa konajú parlamentné voľby. Podpora Labouristickej strany i Ardernovej podľa prieskumov verejnej mienky klesla, okrem iného v dôsledku inflácie a rastúcej sociálnej nerovnosti.Ardernová oznámila svoju prekvapivú rezignáciu vo štvrtok s tým, už nemá dosť síl viesť.