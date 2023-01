Ukrajinskí vojaci absolvujú v Poľsku výcvik na Leopardy, stále sa však čaká na súhlas Nemcov na ich dodanie Kyjevu

21.1.2023 (Webnoviny.sk) - Ukrajinskí vojaci absolvujú v Poľsku výcvik s bojovými tankmi nemeckej výroby Leopard 2. Pre Hlas Ameriky to po stretnutí predstaviteľov obrany na leteckej základni Ramstein v Nemecku povedal ukrajinský minister obrany Oleksij Reznikov . Podľa neho je to pokrok, čo sa týka týchto tankov, a pripísal ho poľskému úsiliu.„Začneme týmto a potom sa posunieme ďalej,“ cituje ministra spravodajský web denníka The Guardian.Príslušníci ukrajinskej armády budú trénovať na Leopardoch napriek tomu, že sa spojenci Ukrajiny nedohodli na ich dodaní Kyjevu. Akýkoľvek transfer týchto strojov musí schváliť Nemecko. Reznikov podľa svojich slov dúfa, že sa Berlín o tankoch čoskoro rozhodne.„Vnímam to optimisticky. Pretože sa urobil prvý krok - začneme výcvikové misie na Leopard 2,“ dodal.Ukrajinský minister v piatok tiež na sociálnej a mikroblogovacej sieti Twitter poďakoval Nemecku za jeho vojenskú pomoc a pohostinnosť. K fotografii s novým nemeckým ministrom obrany Borisom Pistoriusom , ktorému zablahoželal k menovaniu do funkcie, tiež napísal, že viedli „úprimnú diskusiu“ o tankoch Leopard 2, v ktorej budú pokračovať.