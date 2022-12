Argentína alebo Francúzsko? Messi alebo Mbappé? Súboj hviezd PSG dodá finálovému zápasu v Katare zvláštny náboj

Argentína čaká na titul 36 rokov

Messiho posledná šanca na titul

Švrté finále pre Francúzov

Sily si doteraz zmerali trikrát

18.12.2022 (Webnoviny.sk) - V nedeľu vyvrcholia 22. futbalové majstrovstvá sveta v Katare záverečným súbojom o titul, stretnú sa v ňom dvojnásobní šampióni z Argentíny a Francúzska.Oba tímy si zmerali sily aj na MS 2018 v Rusku, kde Francúzi v osemfinále zvíťazili 4:3 a napokon dokráčali až k titulu.Môžu sa stať len tretím mužstvom v histórii s úspešnou obhajobou prvenstva po Talianoch (1934, 1938) a Brazílčanoch (1958, 1962).Argentínčania sa pokúsia ukončiť 36-ročné čakanie na svetový titul, naposledy sa z neho tešili v Mexiku 1986 a predtým aj na domácom "mundiale" v roku 1978. Vo finále hrali už päťkrát.Zápas na štadióne v Lusaile s výkopom o 16.00 h SEČ bude aj súbojom dvoch hviezdnych útočníkov z francúzskeho klubu Paríž Saint-Germain , kapitána Argentíny Lionela Messiho a Francúza Kyliana Mbappého Ten pred štyrmi rokmi strelil juhoamerickému súperovi dva góly, v Katare je spolu s Messim najlepší strelec s piatimi zásahmi. Ak "Les Bleus" v nedeľu zvíťazia, stane sa vo veku 23 rokov najmladší dvojnásobný majster sveta od čias Pelého (21 rokov).Messi zaútočí vo finále na ďalšie historické zápisy, už teraz je najlepší argentínsky kanonier v histórii MS s 11 gólmi a odohral na tejto scéne najviac zápasov ako kapitán (18)."Vždy, keď ho vidíme hrať, cítime sa výnimočne. Je na ňom niečo, čo majú ľudia radi a nielen Argentínčania. Máme to šťastie a česť, že hrá za nás. Nehovoríme o ňom, že patrí k najlepším v histórii preto, lebo sme jeho krajania, ale preto, lebo o tom niet pochýb," povedal argentínsky tréner Lionel Scaloni o Messim, ktorý vo finále nastúpi na svoj 26. duel na MS a prekoná rekord Nemca Lothara Matthäusa Zrejme prekoná aj rekord Taliana Paola Maldiniho v počte odohraných minút na MS (2217), momentálne ich má na konte 2194. Vo veku 35 rokov to môže byť jeho posledná šanca na titul, v Brazílii 2014 bol pri finálovej prehre s Nemcami (0:1 po predĺžení).Francúzi sa predstavia vo finále po štvrtý raz z ostatných siedmich MS, Didier Deschamps môže napodobniť Taliana Vittoria Pozza ako tréner dvoch majstrovských tímov."Ja nie som najdôležitejší, ale tím. Samozrejme, som hrdý na to, že máme šancu získať ďalší titul," uviedol Deschamps, ktorý sa v roku 1998 stal majster sveta ako hráč a o 20 rokov neskôr aj ako tréner.V Katare mu chýbajú viaceré opory spred štyroch rokov, ale zastúpili ich mladé hviezdy. "Iste, nemajú toľko skúseností na medzinárodnej scéne, ale majú všetko potrebné. Musia len byť obklopení skúsenejšími hráčmi," myslí si 54-ročný kormidelník.Fináloví súperi sa na scéne MS doposiaľ stretli trikrát, v oboch skupinových zápasoch zvíťazili Argentínčania a v jedinom súboji vo vyraďovacej časti uspeli Francúzi.Prvýkrát sa stretli už na premiérovom "mundiale" v Uruguaji 1930 a "Albicelestes" triumfovali 1:0, na domácom šampionáte v roku 1978 sa juhoamerický tím tešil z víťazstva 2:1.V ostatnom stretnutí pred štyrmi rokmi v Rusku triumfovali Francúzi v osemfinále 4:3 na ceste za celkovým prvenstvom.