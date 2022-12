Slováci na tohtoročnom Kaufland Cupe vyhrali každú tretinu, Šatana potešila tenisová bilancia

Inkasovaný gól mrzí

Lepšia efektivita

18.12.2022 (Webnoviny.sk) - Po nevydarenom Nemeckom pohári v Krefelde, na ktorom slovenskí hokejisti prehrali všetky tri zápasy, si zverenci trénera Craiga Ramsayho napravili chuť na domácom Vianočnom Kaufland Cupe 2022 v Bratislave.Najprv vo štvrtok zvíťazili nad Nórmi (6:0) a v sobotu popoludní si poradili taktiež s Lotyšmi (6:1). S prehľadom sa tak stali víťazmi turnaja.Pod triumf nad pobaltským súperom sa čistým hetrikom podpísal kapitán Peter Cehlárik . Toho okrem gólov potešila i predvedená hra slovenského mužstva.„Som rád, že sme 60 minút hrali naozaj dobre. Vstup do tretej tretiny za stavu 4:0 bol trošku horší, ale pokiaľ sa nemýlim, tak sme na turnaji vyhrali každú jednu tretinu,“ povedal 27-ročný Žilinčan vo videu na webe TA3.Slováci mali nakročené k tomu, aby Lotyšov zdolali rovnakým výsledkom ako dva dni predtým Nórov. Niekoľko sekúnd pred koncom stretnutia však inkasovali počas lotyšskej presilovky.„Myslím si, že sme hrali veľmi dobre. Mrzí nás akurát gól, ktorý sme inkasovali na konci duelu. Je však super, keď strieľame toľko gólov,“ poznamenal ďalší slovenský útočník Róbert Lantoši Prezident Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) Miroslav Šatan neskrýval radosť z triumfu na turnaji. „Vyzerá to trochu tenisovo - 6:0, 6:1... Samozrejme, teším sa, že sme pred domácim publikom turnaj opäť vyhrali. Mám radosť, že sa to podarilo aj tentoraz,“ poznamenal Šatan.Toho potešilo i to, že na rozdiel od Nemeckého pohára slovenskí hráči zlepšili efektivitu. „Samozrejme, teraz sme mali aj trošku skúsenejšie mužstvo ako vtedy. Tie góly nám však teraz padali nadpriemerne. Teším sa, že sme našli efektivitu, a verím, že si udržíme do zvyšného priebehu sezóny,“ zakončil Šatan.