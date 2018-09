Argentína pripravuje kroky na riešenie krízy

Na archívnej snímke je argentínsky prezident Mauricio Macri. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Buenos Aires 3. septembra (TASR) - Argentínska vláda by mala v pondelok oznámiť zrušenie niektorých ministerstiev a oznámiť nové ekonomické opatrenia s cieľom riešiť súčasnú finančnú krízu. Vláda okrem toho plánuje tento týždeň rokovania s Medzinárodným menovým fondom (MMF), s ktorým sa v júni dohodla na pohotovostnom úvere, v posledných dňoch ho však prezident Mauricio Macri požiadal o urýchlenie vyplatenia peňazí.Macri sa počas víkendu zišiel s predstaviteľmi jednotlivých ministerstiev, aby hľadali riešenia finančnej krízy, do ktorej sa Argentína v poslednom období dostala. Podľa argentínskej tlače by opatrenia mali zahrňovať zrušenie niektorých ministerstiev a v prípade ďalších ich zlúčenie. Navyše, je možné, že sa opätovne zavedú vývozné clá na agroprodukty, ktoré Mauricio Macri po svojom nástupe do funkcie zrušil.Kurz národnej meny peso sa od začiatku roka prepadol oproti doláru už zhruba o 50 %. Macri sa prepad meny pokúsil minulý týždeň zastaviť a požiadal MMF o skoršie vyplatenie financií z dohodnutého pohotovostného úveru v celkovej hodnote 50 miliárd USD (42,91 miliardy eur). Na tom sa Argentína dohodla s fondom v júni, pričom úver bol rozložený na tri roky. Ihneď po dohode dostala Argentína prvých 15 miliárd USD a v septembri mala dostať ďalšie 3 miliardy USD. V obave, že pre pokles kurzu pesa nebude schopná dodržať finančné záväzky v budúcom roku, Macri požiadal MMF o skoršie uvoľnenie peňazí.Peso však napriek tomu pokračovalo v poklese a ihneď po oznámení prezidenta, že požiadal MMF o skoršie uvoľnenie financií, dosiahlo nové historické minimum. Zatiaľ čo v čase prezidentovho kroku bol pokles pesa oproti doláru od začiatku roka zhruba 40-percentný, na záver týždňa už dosiahol 50 %.Nové opatrenia na riešenie krízy by mal minister financií Nicolas Dujovne oznámiť v pondelok pred 15.00 h SELČ. Následne v utorok (4.9.) by sa minister mal stretnúť vo Washingtone so zástupcami MMF, kde chce predložiť nový vládny program opatrení s cieľom získať súhlas fondu so skorším uvoľnením financií.Fond je však v Argentíne extrémne nepopulárny a aj preto júnová dohoda znamenala obrovskú zmenu v postoji Buenos Aires voči inštitúcii. Dôvodom bola obrovská hospodárska kríza z rokov 2001–2002, z ktorej Argentínčania obviňujú práve MMF a jeho nanútené úsporné opatrenia. Nezamestnanosť v Argentíne vtedy prudko vzrástla a milióny ľudí spadli pod hranicu chudoby. Mnohí Argentínčania sú presvedčení, že to boli práve kroky MMF, ktoré vtedajšiu krízu v krajine ešte predĺžili.(1 EUR = 1,1651 USD)