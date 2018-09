Aktivita v ruskom výrobnom sektore klesla aj v auguste

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Moskva 3. septembra (TASR) - Výrobný sektor v Rusku pokračoval v poklese aj v auguste, už štvrtý mesiac po sebe, tempo poklesu sa však spomalilo. Ukázali to v pondelok zverejnené údaje spoločnosti IHS Markit.Index nákupných manažérov IHS Markit pre ruský výrobný sektor vzrástol v auguste na 48,9 bodu z júlovej hodnoty 48,1 bodu. To znamená pokračovanie poklesu aktivity v sektore, keďže rast od poklesu oddeľuje hranica 50 bodov. Rast indexu však poukazuje na to, že tempo poklesu sa zmiernilo.Pod pokles sa podpísali produkcia aj nové objednávky. V obidvoch prípadoch klesli, pokles bol však miernejší, čo sa potom odrazilo na celkovom zmiernení poklesu aktivity vo výrobnom sektore.