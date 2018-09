Argentína sa ponára hlbšie do krízy, počet chudobných v nej stúpa

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Buenos Aires 22. septembra (TASR) - Nielen Venezuela, ale aj Argentína už zápasí s vážnou krízou. Spotrebiteľské ceny v tejto juhoamerickej krajine neustále stúpajú, nezamestnanosť je vysoká a argentínske peso sa minulý mesiac prepadlo na nové historické minimum. To opäť oživilo strašidelné spomienky na ekonomický kolaps Argentíny v roku 2001, ktorý uvrhol milióny ľudí do chudoby.Vláda v Buenos Aires už preto požiadala Medzinárodný menový fond (MMF) o urýchlenie vyplatenia financií z trojročného pohotovostného úveru, na ktorom sa s fondom dohodla v júni.Problémy krajiny však tvrdo zasiahli najzraniteľnejšie skupiny obyvateľstva. V slume na predmestí argentínskej metropoly vyčkávajú ľudia pred charitatívnou kuchyňou v nádeji, že sa im ujde aspoň malá porcia jedla. Každý deň prichádza na polievku do kuchyne organizácie Happy Kids čoraz viac ľudí.povedala Cintia García, ktorá vedie kuchyňu.Aktuálna kríza má niekoľko príčin. Najprv veľké sucho zdecimovalo úrodu tretieho najväčšieho svetového vývozcu sóje a kukurice. Situácia sa zhoršila v prvom štvrťroku 2018, keď sa ceny ropy vo svete zvýšili a keď americká centrálna banka Fed zvýšila úrokovú sadzbu. To viedlo investorov k tomu, aby stiahli svoje doláre z rozvíjajúcich sa ekonomík vrátane Argentíny. Kurz argentínskeho pesa v dôsledku toho za necelý rok stratil viac ako polovicu svojej hodnoty.Prezident Mauricio Macri minulý týždeň oznámil sériu úsporných opatrení vrátane nových daní z vývozu a zrušenia viacerých ministerstiev v snahe stabilizovať ekonomickú situáciu v krajine. Povedal tiež, že pridelí väčšiu ekonomickú pomoc chudobným.Vzhľadom na nezamestnanosť na úrovni okolo deviatich percent a rast spotrebiteľských cien niektorí Argentínčania začínajú znova využívať výmenný obchod ako počas krízy pred takmer 20 rokmi.Peso po svojom kolapse vytlačilo ceny palív, a tým aj náklady na dopravu nahor. To ovplyvnilo ceny potravín v krajine, kde sa väčšina obilia a iného tovaru prepravuje v nákladných autách. Centrálna banka očakáva, že inflácia v tomto roku dosiahne viac ako 40 %.Neustály pokles pesa prináša časté zvyšovanie cien v obchodoch, čo vyvoláva hnev. Mnohí si ešte pamätajú rabovanie v roku 2001 a ak to pôjde takto ďalej, môže k nemu znova prísť.Kríza pred 17 rokmi bola taká zlá, že každý piaty Argentínčan bol bez práce a viac ako polovica obyvateľstva sa prepadla do chudoby. Peso, ktoré bolo viazané na dolár, stratilo asi 75 % svojej hodnoty.Banky zmrazili vklady a zabarikádovali sa pred tisíckami protestujúcich ľudí, ktorí sa neúspešne pokúsili vybrať si úspory. Viac ako 20 ľudí zomrelo pri protestoch a rabovaní v decembri 2001, keď tretia najväčšia ekonomika Latinskej Ameriky vyhlásila bankrot.Súčasné ekonomické problémy sú ešte ďaleko od kolapsu. Ale analytici upozorňujú, že chudoba, ktorá už postihla asi tretinu obyvateľov, sa v tomto roku ešte zvýši a ekonomická kríza sa prehĺbi.