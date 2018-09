Lubyová: Prvoradá zodpovednosť za telocvične je na zriaďovateľoch škôl

Na snímke ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová. Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 22. septembra (TASR) – Prvoradá zodpovednosť za telocvične je na zriaďovateľoch škôl, nie na ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu. Uviedla to pre TASR šéfka rezortu školstva Martina Lubyová (nominantka SNS).priblížila Lubyová. Ako ďalej doplnila, podľa posledného štatistického zberu údajov 340 škôl neuviedlo informácie o telovýchovnom zariadení, takže takýto počet škôl zrejme nemá vlastnú telocvičňu.poznamenala Lubyová.V roku 2017 rezort školstva na výstavbu, dostavbu alebo rekonštrukciu školských telocviční rozdelil 5,7 milióna eur, čím podporil 61 projektov. V tomto roku to bola suma deväť miliónov eur, ktoré boli rozdelené na 101 projektov. Ministerstvo školstva dostalo celkovo 472 žiadostí týkajúcich sa dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične so súhrnnou požiadavkou vo výške približne 42 miliónov eur. Spomedzi podporených žiadostí ide o 83 škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti obcí (7.452.855 eur), 13 škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávnych krajov (969.199 eur) a päť cirkevných škôl (577.945 eur). Maximálna výška finančnej dotácie poskytnutej ministerstvom pre jeden projekt bola 150.000 eur.Z pridelených financií môžu školy obnoviť cvičebný priestor, opraviť strechu, zrekonštruovať elektroinštaláciu, osvetlenie či ústredné kúrenie. Použiť sa tiež môžu na rekonštrukciu sociálnych zariadení a zdravotechniky v rámci telocviční.