Argentína si zabezpečila MS 2022 v Katare, Messi sa môže vyrovnať Matthäusovi a dvom Mexičanom

Messi môže hrať na piatom svetovom šampionáte

Podarilo sa prelomiť dlhoročnú smolu

17.11.2021 (Webnoviny.sk) - Bezgólový šláger juhoamerickej kvalifikácie v San Juane nenadchol, ale Argentínčania vďaka zisku bodu získali istotu postupu na budúcoročné majstrovstvá sveta v Katare. A dôvod na radosť má aj ich kapitán Lionel Messi napriek tomu, že jeho pokus v závere zápasu zneškodnil brazílsky brankár Alisson.Messi bude môcť reálne pomýšľať na účasť na piatom svetovom šampionáte, čo sa v histórii futbalu dosiaľ podarilo len trom hráčom - Nemcovi Lotharovi Matthäusovi (1982 - 1998) a dvom Mexičanom Antoniovi Carbajalovi (1950 - 1966) a Rafaelovi Márquezovi (2002-2018).Talian Gianluigi Buffon (1998 - 2014) síce tiež absolvoval štyri svetové šampionáty, ale pri svojej premiére v roku 1998 nezasiahol do diania na trávniku. Pre porovnanie Messi dosiaľ hral v argentínskom drese na MS v rokoch 2006, 2010, 2014 a 2018."Bol to obrovský boj a ja som dal do toho všetko. Nehral som úplne najlepšie, lebo predtým som bol istý čas mimo a tento zápas bol mimoriadne náročný na kondíciu," uviedol Lionel Messi po zápase s Brazíliou.Tento rok sa 34-ročnému kanonierovi podarilo prelomiť dlhoročnú smolu a s reprezentáciou Argentíny získal prvý veľký medzinárodný titul - v lete sa stal šampiónom Copa América. Pripomenul to aj tréner Lionel Scaloni, ktorý pozitívne zhodnotil rok 2021. Jeho zverenci predĺžili sériu zápasov bez prehry na 27. Zatiaľ naposledy podľahli Argentínčania práve Brazílčanom v semifinále Copa América 2019. "Máme za sebou skvelý rok. Vyhrali sme juhoamerický šampionát a kvalifikovali sme sa na majstrovstvá sveta. Keď k tomu pridáme šnúru neporazenosti, je to ako sen," skonštatoval Scaloni.Brazílsky tréner Tite napriek tomu, že jeho zverenci zostali gólovo impotentní, skonštatoval: "Hrali sme bez Neymara a museli sme prebudovať mužstvo vzhľadom na kvality argentínskeho útoku na čele s Messim. V tomto zápase nemalo hru pod kontrolou ani jedno mužstvo, takže remíza je v poriadku," uviedol Tite.Brazília vedie poradie juhoamerickej kvalifikácie MS 2022 s 35 bodmi. Druhá Argentína má o šesť bodov menej a oba tímy majú o zápas menej ako ich súperi, keďže FIFA stále nerozhodla o osude septembrového súboja v Sao Paule. Ten nedohrali pre striktné porušenie koronavírusových pravidiel štyrmi hráčmi Argentíny.