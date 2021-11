Hádzanári Prešova prehrali v Európskej lige, švajčiarskeho majstra napriek náskoku nezlomili

Nízka úspešnosť streľby Tatrana

Trikrát mohli zlomiť zápas

17.11.2021 (Webnoviny.sk) - Hádzanárom Tatrana Prešov nevyšiel druhý domáci zápas Európskej ligy. Napriek viacgólovému náskoku z prvého dejstva v ňom podľahli švajčiarskemu majstrovi Pfadi Winterthur 29:33 (16:12).Duel dokázali hostia zlomiť v druhom polčase zlepšeným výkonom v obrane aj útoku. Do tabuľky A-skupiny si pripísali prvé víťazstvo a po troch zápasoch majú na konte rovnako ako Tatran dva body, pričom rovnaký zisk majú aj Irun a Toulouse. Na čele je berlínsky tím Füchse so 6 bodmi.Prešov viedol nad Winterthurom štyri minúty pred koncom prvého polčasu 15:9 a ešte v 33: min bolo na ukazovateli skóre 18:13 pre domácich. Hostia zmenili systém hry v obrane aj útoku a Prešovčania sa prestali individuálne presadzovať. V 49. min už bolo 24:24 a od tohto okamihu už viedli len hostia. Kým Švajčiari mali úspešnosť streľby na úrovni 75 percent, domáci iba 58-percentnú. Najlepším strelcom Tatrana bol pivot Viačeslav Kasatkin, ktorý skóroval osemkrát z deviatich striel. Ešte lepší však bol švajčiarsky krídelník Cédrie Tynowski, autor desiatich gólov."Tento zápas sme prehrali v druhom polčase, keď sme nemali protiútoky. Neviem, či sme boli po zmene strán unavení, ale Winterthur uspel možno aj preto, že chcel viac vyhrať," skonštatoval 24-ročný Rus v službách Prešovčanov Kasatkin."Pred zápasom som hovoril, že musíme hrať disciplinovane celých 60 minút. Trikrát sme v prvom polčase mohli zlomiť zápas na 6-7 gólov, ale nedokázali sme to. Pred prestávkou sme odovzdali veľa energie. V druhom polčase, keď sme urobili niečo disciplinovane, prišla šanca a gól. Ale v útoku sme hrali príliš individuálne, navyše gólman Winterthuru predviedol niekoľko výborných zákrokov," zhodnotil tréner Tatrana Prešov Slavko Goluža na klubovom webe.Tatran sa v Európskej lige predstaví už o týždeň, keď ho v utorok 23. novembra od 20.45 h opäť v domácej Tatran handball aréne čaká zápas proti nemeckého Füchse Berlín. Finalistovi Európskej ligy z minulej sezóny podľahol pred mesiacom slovenský majster na jeho palubovke 23:36.