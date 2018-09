Argentína verí, že MMF rozhodne o skoršom uvoľnení financií

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Buenos Aires/Washington 5. septembra (TASR) - Argentínska vláda verí, že rozhodnutie Medzinárodného menového fondu (MMF) o skoršom uvoľnení financií z pohotovostného úveru padne do konca septembra.Argentínsky minister financií Nicolas Dujovne informoval novinárov po skončení schôdzky so šéfkou fondu Christine Lagardeovou. K objemu peňazí, ktoré žiada uvoľniť z úveru MMF v celkovej hodnote 50 miliárd USD (43,25 miliardy eur), sa však nevyjadril.Dujovne sa zišiel s vedením fondu po tom, ako sa finančná situácia v Argentíne zhoršila, keďže kurz pesa už dlhší čas rýchlo klesá. Prudký prepad hodnoty meny v porovnaní s dolárom vyvoláva v investoroch pochybnosti, či bude krajina schopná v nasledujúcom roku splatiť svoje dlhy.Prezident Mauricio Macri sa pád pesa pokúsil zastaviť minulý týždeň požiadaním fondu o rýchlejšie uvoľnenie peňazí oproti pôvodne dohodnutému programu z júna, pokles kurzu meny to však nezastavilo. Vláda následne prijala viaceré ekonomické opatrenia vrátane zrušenia niekoľkých ministerstiev a opätovného zavedenia vývozného cla na agrokomodity.(1 EUR = 1,1562 USD)