RADÍME: Deti si v prvých dňoch zvyknú priniesť zo školy vši

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 5. septembra (TASR) - Sezóna vší sa pravidelne opakuje na začiatku školského roka, postihnuté bývajú najmä mladšie deti. Voš detská parazituje iba na človeku. K prenosu dochádza priamym kontaktom s iným človekom prípadne predmetom, napríklad použitím rovnakého hrebeňa či čiapky. Prameňom nákazy býva zavšivavené dieťa. Parazity sa však podľa farmaceuta Mareka Macejka stali odolnejšími voči prípravkom, ktoré ich ničia.vysvetlila vedúca Odboru hygieny detí a mládeže Úradu verejného zdravotníctva SR Jana Hamade. Všeobecným predpokladom v prevencii pred zavšivavením (pedikulózou) je podľa jej slov osobná hygiena.Rodič by si mal všímať prípadné nepriame príznaky ochorenia, akými sú nepokoj dieťaťa a časté škrabanie sa vo vlasoch. Prítomnosť hníd alebo živých parazitov vo vlasovej časti hlavy je viditeľná.Farmaceut odporúča na likvidáciu parazitov prípravky na báze olejov, ktoré vši a hnidy udusia a nevzniká na ne rezistencia. Zakúpiť sa dajú spreje alebo šampóny, často spolu s hustým hrebeňom na mechanické odstránenie vší. Liečebnú kúru je nutné zopakovať po siedmich dňoch.Pri výskyte vší hygienici tiež odporúčajú zbaviť sa používaných hrebeňov a gumičiek do vlasov. Vhodné je vypranie posteľnej bielizne pri teplote nad 60 stupňov Celzia, vyčistenie matracov a gaučov, dôkladné vypratie a vyžehlenie tričiek a šatstva, ktoré boli v kontakte s vlasmi. Netreba zabúdať ani na kontrolu všetkých osôb, ktoré prišli do kontaktu s infikovaným.