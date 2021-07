Argentína získala pätnásty titul, vo finále Copa zdolala Brazíliu

Argentínski futbaloví reprezentanti sa stali pätnástykrát víťazmi Copa America a v historických tabuľkách sa dotiahli na Uruguaj. Vo finále na Maracane v Riu de Janeiro zdolali Brazíliu 1:0 gólom Angela Di Mariu z 22. minúty. Kapitán Argentíny Lionel Messi prelomil finálové prekliatie z vrcholných podujatí a získal s "Albicelestes" prvú veľkú trofej.



Pre Argentínu je to prvý titul na Cope od roku 1993. Tohtoročný šampionát Južnej Ameriky sa mal pôvodne konať v Argentíne a Kolumbii. Dva týždne pred jeho štartom však Juhoamerická futbalová konfederácia CONMEBOL pristúpila k zmene dejiska. V Argentíne totiž zaznamenali prudký nárast prípadov ochorenia covid-19 a Kolumbia prišla o úlohu spoluorganizátora pre protesty proti prezidentovi Ivanovi Duquemu.

Finále Copa America:



Argentína - Brazília 1:0 (1:0)



Gól: 22. Di Maria, Rozhdoval: Ostojich (Urug.), ŽK: Paredes. Lo Celso, De Paul, Otamendi, Montiel – Fred, Paquetá, Marquinhos



Argentína: E. Martínez – Montiel, Romero (79. Pezzella), Otamendi, Acuňa – De Paul, Paredes (54. G. Rodríguez), Lo Celso. Tagliafico) – Messi, L. Martínez (79. N. González), Di María (79. Palacios)



Brazília: Ederson – Danilo, Marquinhos, Silva, Lodi (76. Emerson) – Casemiro, Fred (46. Firmino) – Richarlison, Paquetá (76. Gabriel), Everton - Vinícius Júnior – Neymar.

V úvode zápasu sa dianie odohrávalo medzi šestnástkami, oba tímy pozorne bránili. V 22. minúte však po dlhej prihrávke za brazílsku obranu Lodi neustrážil Di Mariu, ktorý si výborne spracoval loptu a preloboval Edersona. Argentínčania boli pri chuti a krídelník Paríža St. Germain mohol po prihrávke Messiho zvýšiť na 2:0, jeho strelu však zblokoval Thiago Silva. Brazílčania boli vpredu bezzubí a až v závere polčasu si vytvorili tlak, neohrozili však argentínsku bránku.



Do druhého polčasu poslal brazílsky tréner Tite namiesto Freda na ihrisko Roberta Firmina v snahe oživiť ofenzívu. V 52. minúte Brazílčania rozvlnili sieť, no gól neplatil pre ofsajd. Argentínčania odolávali náporu päťnásobných majstrov sveta, ktorým nepomohli ani striedania. V 87. minúte sa po priamom kope Neymara dostal k lopte striedajúci Gabirel, no argentínsky brankár jeho strelu vyrazil. Záver Argentínčania bez problémov odkontrolovali a na pôde najväčšieho kontinentálneho rivala sa tešili zo zisku cennej trofeje.



Hlasy po zápase: /zdroj: AFP/



Lionel Scaloni, tréner Argentíny: "Je to veľký titul, ktorý patrí všetkým Argentínčanom. Fanúšikovia si obľúbili toto mužstvo, ktoré má svoju identitu a nikdy sa nevzdáva."



Angel di Maria, strelec víťazného gólu: "Veľakrát sme boli blízko k zisku cennej trofeje z vrcholných podujatí, no vždy nám to ušlo pomedzi prsty. Dnes sa nám splnil sen. Je to odmena za bojovnosť a tvrdú drinu."



Lionel Messi, kapitán Argentíny: "Je to úplne šialené. Neskutočné, ďakujem Bohu, sme šampióni. Predtým som bol smutný, ale vedel som, že sa to niekedy musí stať. Cítil som, že Boh si pre mňa šetrí tento moment. Proti Brazílii, vo finále a v ich krajine."



Tite, tréner Brazílie: "Chceli sme hrať, ale bolo tam veľa antifutbalu. Neustále fauly a trvalo večnosť, kým sa hra rozbehla. Nemalo to žiadne tempo. Bola to ich stratégia. Argentína je však výborná v defenzíve a má kvalitného brankára."



Thiago Silva, obranca Brazílie: "V prvých minútach to nebol taký brazílsky tím ako zvyčajne. Keď dostane prvý gól v takomto zápase, je ťažké to dobiehať. V druhom polčase sa snažil hrať len jeden tím, ten druhý iba zdržoval. Ale nemôžem