Zomrel Gian Franco Kaspel, dlhoročný prezident Medzinárodnej lyžiarskej federácie

11.7.2021 (Webnoviny.sk) - Lyžiarsky svet smúti. Vo veku 77 rokov totiž zomrel niekdajší dlhoročný prezident Medzinárodnej lyžiarskej federácie (FIS) Švajčiar Gian Franco Kasper. Svetové lyžovanie viedol od roku 1998 až do začiatku júna 2021, keď ho na tomto poste nahradil Johan Eliasch."Niekoľko dní pred volebným kongresom prijali Kaspera do nemocnice, kde zostal až do svojej smrti v noci z piatka na sobotu," uvádza sa v stanovisku FIS bez uvedenia detailov o úmrtí svojho niekdajšieho prezidenta.Nový šéf svetového lyžovania Eliasch opísal Kaspera ako osobu, ktorá "FIS z malej federácie urobila bez debaty lídra v oblasti zimných športov, čo potvrdzuje jeho víziu a pracovné nasadenie". "Bol to chlap nenápadnej povahy s pohotovým humorom," podotkol Eliasch.Gian Franco Kasper bol dlho členom Medzinárodného olympijského výboru (MOV) , v jeho výkonnom výbore zastupoval zimné športy. Od roku 2018 bol čestným členom MOV. Pre FIS pracoval Kasper viac ako päť dekád, predtým bol novinárom či pracovníkom v oblasti cestovného ruchu v St. Moritzi. Pred pozíciou prezidenta FIS bol dlhé roky generálnym sekretárom federácie.