Argentínčan Del Potro je prvý semifinalista mužskej dvojhry

New York 4. septembra (TASR) - Argentínčan Juan Martin Del Potro je prvý semifinalista mužskej dvojhry na záverečnom grandslamovom turnaji roka US Open. Vo štvrťfinále si ako nasadená trojka poradil s Američanom Johnom Isnerom v štyroch setoch 6:7 (5), 6:3, 7:6 (4) a 6:2.Del Potro stratil vyrovnané prvé dejstvo v tajbrejku, v ďalších troch už naplnil úlohu favorita. V boji o postup do finále sa newyorský šampión z roku 2009 stretne s víťazom duelu medzi turnajovou jednotkou Rafaelom Nadalom zo Španielska a Rakúšanom Dominicom Thiemom.