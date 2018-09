Obhajca titulu Nadal zdolal Thiema, postúpil do semifinále

Španielsky tenista Rafael Nadal sa prebojoval do semifinále dvojhry na záverečnom grandslamovom turnaji roka US Open. Najvyššie nasadený obhajca titulu zdolal vo štvrťfinále po päťsetovom boji deviatku Rakúšana Dominica Thiema. Foto: TASR/AP Španielsky tenista Rafael Nadal sa prebojoval do semifinále dvojhry na záverečnom grandslamovom turnaji roka US Open. Najvyššie nasadený obhajca titulu zdolal vo štvrťfinále po päťsetovom boji deviatku Rakúšana Dominica Thiema. Foto: TASR/AP

muži - dvojhra - štvrťfinále:



Rafael Nadal (1-Šp.) - Dominic Thiem (9-Rak.) 0:6, 6:4, 7:5, 6:7 (4), 7:6 (5)

New York 5. septembra (TASR) - Španielsky tenista Rafael Nadal sa prebojoval do semifinále dvojhry na záverečnom grandslamovom turnaji roka US Open. Najvyššie nasadený obhajca titulu zdolal vo štvrťfinále po päťsetovom boji deviatku "pavúka" Rakúšana Dominica Thiema 0:6, 6:4, 7:5, 6:7 (4) a 7:6 (5). Dramatický zápas trval 4 hodiny a 49 minút.Nadal vstúpil do duelu vlažne, v prvom sete dostal kanára, postupne sa však rozohral a ďalšie dva sety získal vo svoj prospech. V maximálne vyrovnanom zápase musel štvrtý set rozhodnúť až tajbrejk, v ktorom dominoval Thiem. V piatom sete Rakúšan dokázal v 11. geme zvrátiť stav 5:6 a 0:40 a vynútiť si ďalší tajbrejk, v ktorom ale Nadal využil hneď svoj prvý mečbal. Trojnásobný víťaz US Open sa v semifinále stretne s Argentínčanom Juanom Martinom Del Potrom, ktorý si ako nasadená trojka poradil s Američanom Johnom Isnerom v štyroch setoch 6:7 (5), 6:3, 7:6 (4) a 6:2.