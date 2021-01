Argentínčan Mauricio Pochettino je oficiálne novým koučom tímu Paríž Saint-Germain

Obnova útočného ducha

Tuchel vyhral viacero trofejí

3.1.2021 (Webnoviny.sk) - Argentínčana Mauricia Pochettina v sobotu oficiálne predstavili ako nového trénera francúzskeho futbalového šampióna Paríž Saint-Germain . Štyridsaťosemročný Pochettino dobre pozná prostredie parížskeho tímu, keďže v ňom v rokoch 2001 až 2003 hrával. V 70 zápasoch ako stopér zaznamenal štyri góly.Neskôr nadobudol solídne trénerské skúsenosti najmä v tímoch Premier League FC Southampton a Tottenham Hotspur, ktoré chce teraz odovzdať v prospech úradujúceho finalistu Ligy majstrov."Som šťastný a poctený. Teším sa na spoluprácu s najtalentovanejšími futbalistami sveta. Z minulosti mám úžasné spomienky na skvelú atmosféru v Parku Princov a PSG mal vždy v mojom srdci výnimočné miesto," uviedol Mauricio Pochettino na klubovom webe PSG.Progresívny argentínsky tréner si uvedomuje, že parížsky veľkoklub má na všetkých frontoch iba najvyššie ambície. Dobre vie, že vedenie od neho požaduje obhajobu domáceho titulu, opätovné víťazstvo vo Francúzskom pohári ako aj účasť vo finále v Lige majstrov."Mužstvo má fantastický potenciál a pokúsime sa dosiahnuť čo najlepšie výsledky vo všetkých súťažiach. Chceme opäť obnoviť bojovného ducha a útočnú futbalovú identitu, ktoré parížski fanúšikovia vždy milovali," podotkol.Prezident PSG Nasser Al-Khelaifi verí, že Pochettinov návrat do Paríža urobí fanúšikom klubu veľkú radosť.“Som hrdý na to, že náš bývalý kapitán sa vracia do Paríža Saint-Germain, pretože tento klub bol vždy jeho domovom. Návrat Mauricia Pochettina perfektne zapadá do našich ambícií a pre klub bude znamenať kapitolu, ktorá, myslím si, našich fanúšikov poteší," povedal Al Khelaifi.Predchádzajúci tréner Thomas Tuchel pracoval pre PSG od leta 2018, pod jeho taktovkou bohatý francúzsky klub získal viacero trofejí - dva ligové tituly, úspechy v domácom národnom pohári aj ligovom pohári aj francúzskom Superpohári.V minulej sezóne sa dostal až do finále Ligy majstrov a v aktuálnom ročníku s ním vyhral základnú skupinu LM a postúpil do osemfinále play-off. V Paríži mal Tuchel zmluvu do leta 2021.O jeho možnom odchode sa začalo hovoriť už v októbri, keďže tesne pred uzávierkou prestupov verejne hovoril o tom, že káder mužstva chce posilniť, no jeho prianie zostalo nevypočuté.