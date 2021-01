Svitko prišiel do cieľa prvej etapy Rely Dakar 2021 na 14. mieste, lídrom motocyklistov je Price

Víťaz prológu Brabec sa prepadol

3.1.2021 (Webnoviny.sk) - Štefan Svitko skončil štrnásty v prvej etape Rely Dakar 2021. Úvodná etapa tradičných pretekov, ktoré sa tento rok konajú iba na území Saudskej Arábie, viedla z Džiddy do mesta Biša a meraný úsek mal dĺžku 277 km.Skúsený slovenský motocyklista jazdiaci na stroji KTM zaostal o 9:39 min za víťazom etapy Austrálčanom Tobym Priceom . V celkovom poradí Svitko poskočil z 21. na 15. miesto, jeho odstup za lídrom Priceom je 10:39 min.Tridsaťtriročný Austrálčan je na svojom trinástom Dakare, v rokoch 2016 a 2019 to dotiahol až k celkovému triumfu v kategórii motocyklov."Máme za sebou len prvý deň a ani ja som sa nevyhol problémom s navigáciou. Približne 7 km pred cieľom som sa dostal mimo trate a chvíľu mi trvalo, kým som sa zaradil naspäť. Celkovo to budú zrejme vyrovnané preteky s častými zmenami v celkovom poradí. Preto treba zachovať pokoj a koncentrovať sa na robotu," uviedol Toby Price na webe dakar.com.Druhé miesto si v úvodnej časovej skúške Dakaru 2021 vybojoval Argentínčan Kevin Benavides a tretí bol v cieli Rakúšan Matthias Walkner . Za víťazným Priceom zaostali o 31 a 32 sekúnd.V nedeľu sa nedarilo víťazovi úvodného prológu. Američan Ricky Brabec preťal cieľovú čiaru s mankom 18:32 min na Pricea.Podľa oficiálneho webu pretekov časovú stratu nabral hneď na začiatku meraného úseku. Brabec skončil na 24. mieste a celkovo mu patrí rovnako 24. priečka.Ďalší dvaja slovenskí účastníci súťaže motocyklov na tradičnom púštnom dobrodružstve sa umiestnili až v druhej päťdesiatke výsledkovej listiny. Martin Benko bol päťdesiaty druhý s mankom 1:21:46 h a Erika Vlčáka klasifikovali na 70. mieste (2:18:23). Rovnaké miesta im patria aj v celkovom poradí. V súťaži pokračuje 80 motocyklistov.V súťaži automobilov vyhral prvú etapu Španiel Carlos Sainz pred Francúzom Stéphanem Peterhanselom a Čechom Martinom Prokopom.Jediný slovenský zástupca v tejto kategórii Marek Sýkora, ktorý je navigátor Čecha Miroslava Zapletala, skončil na 20. mieste. Celkovo im patrí 21. priečka so stratou 23:25 min za lídrom Sainzom.