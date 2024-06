Argentínčania nastúpia proti Peru bez hviezdneho Messiho a chýbať bude aj tréner Scaloni

Zverenci prišli zo šatne neskoro

Messi vynechá stretnutie

29.6.2024 (SITA.sk) - Argentínska futbalová reprezentácia už má istotu postupu do štvrťfinále amerického šampionátu Copa América, pred sebou však má ešte posledný duel skupinovej časti. V sobotu nastúpia úradujúci majstri sveta proti výberu Peru a musia sa zaobísť bez dvojice Lionelov.Hviezdny útočník Lionel Messi tento duel vynechá zo zdravotných dôvod, tréner Lionel Scaloni zase dostal dištanc. Disciplinárna komisia Juhoamerickej futbalovej konfederácie (CONMEBOL) potrestala kouča "Albicelestes" za to, že jeho zverenci v úvodných dvoch stretnutiach na turnaji prišli zo šatne neskoro na druhý polčas.Okrem Scaloniho dostala podobný trest aj kormidelník výberu Čile. Ricardo Gareca má dištanc na jeden duel, keďže jeho tím sa meškaním previnil v jednom doterajšom súboji. Podľa argentínskeho asistenta trénera Waltera Samuela kouč Scaloni považuje trest za krutý."Považujeme sa za korektných trénerov. Za šesť rokov vo funkcii sme sa nestretli s takým typom sankcie. Je to abnormálne. Chcel by s tímom počas zápasu," uviedol Samuel o Scalonim.Hviezdny futbalista Lionel Messi vynechá sobotňajšie stretnutie z preventívnych dôvodov. V utorok proti Čiľanom si totiž poranil pravú nohu v oblasti zadného stehenného svalu po zásahu od súperovho obrancu Gabriela Suaza.A keďže Argentínčania už majú istý postup, hráč Interu Miami sa bude pripravovať na štvrťfinále. Podľa asistenta trénera Waltera Samuela stav hviezdy vyhodnocujú lekári a dennej báze. "Absencia Lea je pre nás citeľná, ale je to zásah pre futbal v globále," povedal.