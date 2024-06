Účastníci Turnaja štyroch národov zverejnili prvé mená v kádroch. Za Kanadu si zahrajú Crosby, McDavid a MacKinnon

Turnaj štyroch národov

Nominácie na budúcoročný turnaj

Úradujúci šampióni

29.6.2024 (SITA.sk) - Sidney Crosby Nathan MacKinnon nikdy nehrali spolu vo farách kanadskej reprezentácie, to isté platí pre Austona Matthewsa Matthewa Tkachuka v súvislosti s národným tímom USA.To sa však zmení už v sezóne 2024/2025, keď sa uvedené trojice predstavia na Turnaji štyroch národov. Ten sa od 12. do 20. februára 2025 uskutoční v Montreale a Bostone, jeho súčasťou budú okrem výberov Kanady a USA aj družstvá Fínska a Švédska.Účastníci podujatia teraz mali povinnosť zverejniť poltucet hráčov pre spomenuté podujatie, ktoré bude akýmsi "predjedlom" pred ZOH 2026 v Taliansku. Pod piatimi kruhmi sa totiž po dvanástich rokoch opäť predstavia aj hokejisti zo zámorskej NHL "Bude to dobrá príprava. Skutočnosť, že tieto podujatia nebudú od seba tak časovo vzdialené, tak ľudia sa najprv zabavia v najbližšej sezóne a potom sa budú môcť tešiť na olympiádu," uviedol dvojnásobný olympijský šampión Sidney Crosby.Kanaďania na budúcoročný turnaj nominovali aj Brada Marchanda a Braydena Pointa, jediným obrancom v poltucte je Cale Makar . Američania si vybrali aj Quinna Hughesa, Charlieho McAvoya "Prvé mená sú známkou veľkého talentu a budú kostrou nášho tímu," prezradil generálny manažér tímu USA Bill Guerin. Každý výber sa na turnaji predstaví s 23 hráčmi, z nich budú traja brankári. Ďalšie mená jednotliví účastníci zverejnia neskôr.Úradujúci olympijskí šampióni Fíni si do tímu zatiaľ vybrali Aleksandra Barkova Mikka Rantanena , Sebastiana Aha, Juuseho Sarosa, Mira Heiskanena Esu Lindella . Do švédskeho tímu sa dostali Mika Zibanejad , William Nylander, Filip Forsberg, Victor Hedman, Erik Karlsson a Gustav Forsling.