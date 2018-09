Argentínska ekonomika klesla o vyše 4 %, najviac za štyri roky

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Buenos Aires 20. septembra (TASR) - Argentínska ekonomika zaznamenala v druhom štvrťroku medziročný aj medzikvartálny pokles zhruba o štyri percentá. Vláda počíta s poklesom hrubého domáceho produktu aj za celý tento a budúci rok.Medziročne dosiahol pokles ekonomiky v druhom kvartáli 4,2 %, čo je najvýraznejší pokles od roku 2014. Medzikvartálne ekonomika klesla o 3,9 %.Kurz pesa klesol od začiatku roka oproti doláru o 53 %, napriek tomu, že centrálna banka pristúpila k viacerým zvýšeniam úrokových sadzieb. Naposledy tak urobila koncom augusta, keď hlavnú úrokovú sadzbu zvýšila zo 45 % na závratných 60 %.Argentínska vláda v súčasnosti rokuje s Medzinárodným menovým fondom (MMF) o podmienkach uvoľnenia financií z dohodnutého trojročného úveru v celkovej hodnote 50 miliárd USD (42,86 miliardy eur). Pôvodne sa počítalo s tým, že v júni dohodnutý pohotovostný úver bude slúžiť najmä ako zábezpeka, prudké zhoršenie situácie v krajine v letných mesiacoch však spôsobilo, že vláda požiadala fond o skoršie uvoľnenie peňazí. S cieľom získať financie v čo najkratšom čase vláda rozhodla o viacerých úsporných opatreniach.Minister financií Nicolas Dujovne začiatkom tohto týždňa predstavil v parlamente návrh úsporného rozpočtu. Aj keď všetky podrobnosti ešte neboli zverejnené, súčasťou návrhu rozpočtu by mali byť opätovné vývozné clá, ako aj tvrdé škrty vo výdavkoch.Dujovne uviedol, že za celý rok by ekonomika Argentíny mala klesnúť o 2,4 %. S poklesom počíta vláda aj na budúci rok, vďaka úspornému rozpočtu by sa však mal výrazne zmierniť na 0,5 %. Pôvodne očakávala, že tohtoročný pokles dosiahne iba okolo percenta a na budúci rok sa ekonomika vráti k rastu.Najväčšie obavy však vláde robí inflácia. Očakáva sa, že tento rok dosiahne rast spotrebiteľských cien 42 % a v budúcom roku 23 %.