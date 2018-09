Účastníci výstavy InnoTrans sa do Berlína prepravili špeciálnym vlakom

Foto: WAGON SERVICE travel Foto: WAGON SERVICE travel

Bratislava 20. septembra (OTS) - Vo štvrtok 20. septembra sa v dopoludňajších hodinách vrátil z Berlína do Bratislavy špeciálny vlak, ktorý na najväčšiu svetovú výstavu dopravnej techniky InnoTrans viezol 450 cestujúcich z celého Slovenska.Vlak bol zložený z jedenástich ležadlových vozňov a jedného spoločensko-konferenčného vozňa. Dôležitou skupinou cestujúcich, okrem odbornej verejnosti, bolo viac ako 200 študentov a pedagógov zo Žilinskej univerzity, Strednej priemyselnej školy v Trnave, Strednej priemyselnej školy dopravnej v Trnave a Košiciach, Dopravnej akadémie v Trenčíne a Strednej priemyselnej školy v Považskej Bystrici. Študenti mali možnosť cestovať za zvýhodnených podmienok aj vďaka podpore Slovenskej vedecko-technickej spoločnosti dopravy a orgánov štátnej správy.Účastníci mali príležitosť oboznámiť sa s úrovňou, vývojom a trendmi železničnej dopravy vo svete, získať kontakty na spoluprácu, ďalšie vzdelávanie i prípadné pracovné príležitosti. Na výstave mali možnosť vidieť to najlepšie z prostredia železničnej techniky, najmodernejšie koľajové vozidlá i rýchlovlaky od výrobcov z celého sveta a trendy, ktorými sa svetové železnice uberajú. Slovenská vedecko- technická spoločnosť dopravy ďakuje všetkým, ktorí sa na príprave a vypravení vlaku do Berlína spolupodieľali, predovšetkým spoločnosti WAGON SERVICE travel , ktorá mimoriadne vlaky organizuje a realizuje.