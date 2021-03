Argentínsky klub River Plate „angažoval“ dvoch dravcov, jastraby budú vyháňať z futbalového ihriska holuby

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

14.3.2021 (Webnoviny.sk) - V argentínskom futbalovom klube River Plate sa rozhodli "angažovať" dvoch dravcov. Nie sú to však žiadne posily do hráčskeho kádra, ale naozajstné jastraby. Tie budú mať úlohu starať sa o trávnik vynoveného štadióna Monumental v Buenos Aires a odháňať z neho iné vtáky. Informoval o tom web lance.com.br.S nápadom na prenájom dravých vtákov prišli zástupcovia spoločnosti zodpovednej za rekonštrukčné práce na štadióne. Predstavitelia klubu dúfajú, že jastraby budú pôsobiť odstrašujúco predovšetkým na množstvo holubov, ktoré by mohli vyzobávať kúsky čerstvo položeného hybridného trávnika.