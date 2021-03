Würtz Schmidt ovládol záver šiestej etapy na Tirreno-Adriatico, Sagan finišoval štrnásty

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

15.3.2021 (Webnoviny.sk) - Dán Mads Würtz Schmidt z tímu Israel Start-Up Nation sa stal víťazom 169 km dlhej pondelkovej 6. etapy na pretekoch Tirreno-Adriatico v Taliansku. Jazdci sa v pondelok dostali na pobrežie Jadranského mora a v utorok ich čaká vyvrcholenie podujatia - časovka jednotlivcov na 11,1 km so štartom aj cieľom v San Benedetto del Tronto.Dvadsaťšesťročný Dán uspel v záverečnom špurte päťčlennej skupiny, ktorá do úspešného konca dotiahla svoj únik ešte z prvej polovice etapy. Ešte 10 km pred cieľom mala unikajúca skupina šesť členov, na krátkom stúpaní v záverečnom okruhu v cieľovom meste Lido di Fermo však zaostal Lotyš Emils Liepiňš. Mads Würtz Schmidt napokon zvíťazil pred Belgičanom Brentom van Boerom (Lotto Soudal), tretí finišoval domáci Simone Velasco (Gazprom - RusVelo).Po jedenástej priečke v stredajšej 1. etape dosiahol ďalší kvalitný výsledok slovenský jazdec Peter Sagan z tímu Bora-hansgrohe, ktorý prišiel do cieľa v hlavnej skupine na 14. priečke so stratou 69 sekúnd na víťaza. Keďže v ostatných etapách skôr šetril sily na ďalšie podujatia, v celkovej klasifikácii je až v druhej stovke s viac ako hodinovým mankom na lídrov.Na čele celkovej klasifikácie sa v pondelok nič nezmenilo, keďže všetci favoriti prišiel spolu v pelotóne. Pred utorkovou časovkou tak stále vedie Slovinec Tadej Pogačar z tímu UAE Emirates s náskokom 1:15 min pred Belgičanom Woutom van Aertom (Jumbo-Visma), tretí je španiel Mikel Landa (Bahrain - Victorious) s mankom rovných troch minút na držiteľa modrého dresu Pogačara.