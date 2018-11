Argentínsky Senát schválil úsporný rozpočet na budúci rok

Na archívnej snímke je argentínsky prezident Mauricio Macri. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Buenos Aires 15. novembra (TASR) - Argentínsky Senát schválil úsporný rozpočet na rok 2019. Argentína tak vyslala signál investorom aj Medzinárodnému menovému fondu (MMF), ktorý krajine poskytol vyššiu finančnú pomoc, že je pripravená na výrazné škrty vo výdavkoch.Rozpočet počíta s poklesom ekonomiky na budúci rok o 0,5 %. Tento rok vláda očakáva pokles hrubého domáceho produktu (HDP) o 2,4 %. Čo sa týka inflácie, do konca roka 2019 by mala dosiahnuť 23 %, zatiaľ čo v tomto roku sa očakáva na úrovni 44 %.Návrh rozpočtu zároveň predpokladá, že Argentína na budúci rok odstráni primárny rozpočtový deficit, do ktorého sa nezapočítavajú náklady na obsluhu dlhu. To bola jedna z podmienok MMF. Tento rok vláda počíta s primárnym deficitom na úrovni 2,6 % HDP.V dôsledku prudkého poklesu kurzu pesa požiadala Argentína v máji MMF o pohotovostný úver, dohodu o ktorom uzatvorili začiatkom júna. Vtedy MMF počítal s poskytnutím pôžičky vo výške 50 miliárd USD (44,23 miliardy eur) na obdobie troch rokov.Kríza sa však stupňovala a koncom augusta vláda požiadala o rýchlejšie uvoľňovanie peňazí v obave, že na budúci rok môže mať problémy so splatením svojich záväzkov. Následne v septembri MMF súhlasil so zvýšením úveru na približne 57 miliárd USD, ale pod podmienkou výrazných úsporných opatrení. Vláda súhlasila, čo trhy upokojilo, menej ale voličov, ktorí musia počítať s ďalšími nepopulárnymi krokmi.," povedal Gustavo Rangel, hlavný ekonóm banky ING pre oblasť Latinskej Ameriky. Ako však dodal, vláda bude mať čo robiť, aby to dokázala vysvetliť voličom.Prezident Mauricio Macri bude musieť teraz dúfať, že úsporný rozpočet pomôže zlepšiť situáciu v krajine ešte pred nasledujúcimi prezidentskými voľbami. Tie sa uskutočnia v októbri budúceho roka.(1 EUR = 1,1305 USD)