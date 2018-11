Javorčík: SR je na prvý pohľad spokojná s návrhom dohody o brexite

Na snímke vedúci Stáleho zastúpenia SR pri EÚ Peter Javorčík. Foto: TASR Jakub Kotian Foto: TASR Jakub Kotian

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel 15. novembra (TASR) - Stredajšie rozhodnutie britskej vlády schváliť návrh dohody o brexite bol dôležitý krok, lebo Londýn odsúhlasil to, čo bolo dohodnuté medzi hlavným vyjednávačom EÚ pre brexit Michelom Barnierom a britskou premiérkou Theresou Mayovou. Uviedol vo štvrtok večer vedúci Stáleho zastúpenia SR pri EÚ Peter Javorčík.Slovenský diplomat upozornil, že zvyšných 27 členských krajín má teraz desať dní na podrobné preskúmanie rozsiahlej dohody, a dodal, že počas tohto obdobia prebehne viacero rokovaní na celoeurópskej úrovni. Cez víkend, v sobotu a v nedeľu, sa budú návrhom dohody zaoberať veľvyslanci pri EÚ (COREPER) a v pondelok bude táto téma v Bruseli predmetom rokovaní ministrov zahraničných vecí a európskych záležitostí.uviedol Javorčík.Dodal, že do mimoriadneho summitu o brexite (25.11.) musí dohodu schváliť všetkých 27 krajín a z ich pohľadu je to dobrá dohoda, preto sú podľa jeho slov riziká skôr na britskej strane. Aj preto, že politické diskusie v Británii na túto tému sú veľmi živé a v budúcich dňoch sa ešte môže veľa vecí zmeniť.Javorčík súhlasí s výrokom predsedu Európskej rady Donalda Tuska, ktorý vo štvrtok uviedol, že EÚ je najviac pripravená na scenár, že k brexitu nedôjde.opísal situáciu.Na otázku, prečo členské krajiny EÚ musia študovať dohodu o brexite, keď na jej zostavenie dali mandát Barnierovi, veľvyslanec spresnil, že národné vlády v rámci mandátu poskytli hlavné návrhy toho, čo chcú, aby dohoda oobsahovala. Upozornil, že celý text dohody, ktorý ma vyše 500 strán, nebol predmetom mandátu, aj preto chcú zvyšní členovia Únie preskúmať, do akej miery Barnier naplnil svoj mandát a ich očakávania.upozornil Javorčík.(spravodajca TASR Jaromír Novak)