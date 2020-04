Argentínsky tenista „poskladal“ zo šiestich svetových hviezd ideálneho hráča súčasnosti

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

11.4.2020 (Webnoviny.sk) - Argentínsky tenista Diego Schwartzman prostredníctvom instragramu priniesol pohľad na to, ako by podľa neho mal vyzerať ideálny hráč súčasnosti. Pri obsadzovaní jednotlivých zručností špičkového tenistu nevynechal ani troch velikánov súčasnosti - Srba Novaka Djokoviča, Španiela Rafaela Nadala a Švajčiara Rogera Federera, posledných dvoch menovaných obsadil dokonca dvakrát.Dvadsaťsedemročný Schwartzman, ktorý má na konte tri "singlové" turnajové trofeje na okruhu ATP, si Nadala vybral pre najlepšiu psychickú aj fyzickú odolnosť, Federer by podľa rodáka z Buenos Aires mohol vyučovať voleje a tzv. slajsované údery, pri returnovaní označil za ideálneho kandidáta svetovú jednotku Djokoviča.Najlepší forhend má podľa Schwartzmana Rakúšan Dominic Thiem, v bekhende dominuje jednoručný v podaní Švajčiara Stana Wawrinku. Na podanie sa najlepšie hodí vyše dvojmetrový americký obor John Isner.