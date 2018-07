Ariana Grande predstaví v auguste nový album Sweetener

Americká speváčka Ariana Grande. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 2. júla (TASR) - Jedna z najúspešnejších speváčok súčasnej popovej scény Ariana Grande vydáva v poradí štvrtý album Sweetener, jeho vydanie je stanovené na 17. augusta. Na novinke spolupracovali s Arianou hostia ako Missy Elliott, Pharrell Williams či Nicki Minaj.Prvým singlom z albumu bola pieseň No Tears Left To Cry, ktorou Ariana ohlásila svoj návrat. Singel debutoval na prvom mieste iTunes v 88 krajinách sveta, aktuálne sa stále drží v Top 10 Billboard Hot 100 a na YouTube zaznamenal už takmer 350 miliónov zhliadnutí. Arianin manažér Scooter Braun o albume pre časopis Variety povedal, že „má oveľa vyspelejší zvuk. Nastal čas, aby Ariana spievala piesne, ktoré ju budú definovať. Whitney, Mariah, Adele – keď spievajú, sú to ich piesne. Všetci vieme, že Ariana má božský hlas, teraz je čas na vlastné piesne.“Na produkcii novinky sa podieľal renomovaný producent Max Martin (Maroon 5, Taylor Swift či Weeknd) a Savan Kotecha (Katy Perry, Ellie Goulding či Jessie J). Vďaka silnému hlasu a obdivuhodnému rozsahu sa z Ariany Grande stala jedna z najúspešnejších interpretiek súčasnosti. Vo svojich 24 rokoch má na konte už tri platinové albumy, pripísala si celkom 18 miliárd streamov, bola štyri razy nominovaná na Grammy a osem jej songov sa dostalo do Top 10 v rebríčku Billboard Hot 100.TASR informovala Dominika Dirgasová z vydavateľstva Universal Music.