Dvadsaťročný hacker si prepísal známky v školkom systéme, súd mu nariadil podmienečný trest

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

LAWRENCE 2. júla - Podmienečný trest a povinnosťou absolvovať vyšetrenie psychického stavu nariadil v pondelok súd v kansaskom meste Lawrence dvadsaťročnému hackerovi, ktorý sa minulý rok nabúral do počítačových systémov školy, aby si v nich prepísal známky.Varun Sarja sa už začiatkom mája priznal k dvom prípadom krádeže identity a ďalším dvom prípadom protizákonnej počítačovej činnosti. V rámci dohody o vine a treste mu súd ďalších 14 bodov obžaloby odpustil.V prípade, že sa neosvedčí počas podmienečného trestu, mu však hrozí až rok a pol za mrežami, rozhodol v pondelok súd.Sarja si počas školského roku 2016-2017 zmenil známky v takmer všetkých predmetoch, ktoré v tom ročníku na vysokej škole strojárskej študoval. Ako prvý si to všimol jeho profesor matematiky, ktorému sa nezdalo, že by známka korešpondovala s výkonom tohto skôr priemerného študenta a upovedomil vedenie školy, ktoré tento prípad odovzdalo polícii.