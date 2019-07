Ariev: Ukrajina by mala pozastaviť účasť na práci v Rade Európy

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Kyjev 1. júla (TASR) - Zahraničný výbor ukrajinského parlamentu v pondelok odporučil pozastaviť účasť ukrajinskej stálej delegácie v Parlamentnom zhromaždení Rady Európy (PZ RE) do zverejnenia rozhodnutia Benátskej komisie. Odporúča tiež, aby sa ukrajinskí poslanci vrátili do PZ RE až po tom, ako Ruská federácia splní niekoľko podmienok.Ako spresnila agentúra Ukrinform, medzi podmienkami, ktorých splnenie ukrajinská strana od Ruska žiada, je výmena vojnových zajatcov, prepustenie ukrajinských námorníkov zadržiavaných v Rusku od incidentu v Kerčskom prielive a zlepšenie postavenia krymských Tatárov.Poslanec ukrajinského parlamentu a predseda ukrajinskej delegácie v PZ RE Volodymyr Ariev po zasadnutí zahraničného výboru informoval, že výbor odporúča predsedovi parlamentu Andrijovi Parubijovi, aby zrušil pozvanie pre pozorovateľskú misiu PZ RE na júlových predčasných parlamentných voľbách na Ukrajine.Zahraničný výbor ukrajinského parlamentu tiež Parubija žiada, aby odmietol pozvanie na konferenciu predsedov parlamentov v rámci PZ RE v septembri. Žiada ho však, aby viedol konzultácie s predsedami parlamentov ostatných členských krajín Rady Európy, ktoré k obnoveniu práv ruskej delegácie v PZ RE zaujali také stanovisko ako Ukrajina.Ariev podľa agentúry TASS vyslovil presvedčenie, že PZ RE by mohlo vyvíjať na Rusko nátlak, "ak by chcelo", ale podľa jeho názoru v PZ RE panuje zatiaľ "neželanie niečo urobiť".Na svojom konte na sociálnej sieti Facebook Ariev v pondelok napísal, že "za Ukrajinu nebude bojovať nikto, ak nebude bojovať sama za seba".Účastníci zasadnutia PZ RE na svojom zasadnutí 26. júna v Štrasburgu schválili uznesenie, ktoré v plnej miere potvrdzuje právomoci ruskej delegácie. Všetky navrhované sankcie a podmienky pre obnovenie hlasovacích práv boli zamietnuté.Delegácia Ukrajiny na protest proti tomu odišla zo zasadnutia PZ RE.Následne bolo zverejnené spoločné vyhlásenie viacerých členov delegácií Estónska, Gruzínska, Lotyšska, Litvy, Poľska, Slovenska a Ukrajiny, v ktorom je Rada Európy kritizovaná za porušenie svojich základných hodnôt a stratu dôvery. Zo slovenskej delegácie ho podporil Martin Poliačik (Progresívne Slovensko) z liberálnej frakcie ALDE.