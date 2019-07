Vo Zvolene obnovujú architektonicky cennú budovu navrhnutú E. Bellušom

Zvolenské Námestie SNP. Foto: TASR/Jozef Poliak Foto: TASR/Jozef Poliak

Zvolen 1. júla (TASR) – S komplexnou rekonštrukciou svojej budovy na Sokolskej ulici začalo v týchto dňoch Národné lesnícke centrum (NLC) vo Zvolene. Rekonštrukcia sa realizuje v rámci implementácie projektu s názvom NLC – Zníženie energetickej náročnosti budovy, ktorý je financovaný prostredníctvom Operačného programu Kvalita životného prostredia. Výška celkových oprávnených výdavkov projektu je 1,83 milióna eur.Budovu NLC s verejným cestným podjazdom postavila zvolenská firma staviteľa Nováka podľa projektu popredného slovenského architekta 20. storočia Emila Belluša v 30. rokoch minulého storočia. Pôvodne bola určená pre potreby okresného úradu, ale v roku 1942 sa do nej presťahovalo Riaditeľstvo štátnych lesov zo Žarnovice a v roku 1944 Ústredné riaditeľstvo štátnych lesov a majetkov Slovenskej krajiny.Po druhej svetovej vojne sa do priestorov presťahovali taxačné služby a následne sa budova stala na dlhé roky sídlom Lesoprojektu. V roku 1976 bola budova rozšírená o prístavbu, ktorej autorom bol rovnako významný architekt Vladimír Dedeček. Od roku 2006 v nej sídlia tri zo štyroch ústavov NLC.Ako pre TASR uviedol Ján Lichý z NLC, aktuálna komplexná rekonštrukcia má vynoviť toto zaujímavé architektonické dielo a zároveň pomôže aj revitalizácii tejto časti Zvolena, hlavného mesta lesníctva.Synergický efekt úspor energie sa dosiahne prostredníctvom zateplenia obvodového plášťa a komplexnou rekonštrukciou tepelno-technických zariadení vrátane hydraulického vyregulovania vykurovacej sústavy a termostatizácie. Zároveň budú riešené aj rozvody zdravotechniky, osvetlenie, napojenie na solárne kolektory, rekonštrukcia osobného výťahu, vybudovanie bezbariérového vstupu do budovy a oddrenážovanie severnej fasády podpivničenej časti stavby.NLC vzniklo v roku 2006 zlúčením bývalého Lesníckeho výskumného ústavu, Lesoprojektu a Ústavu pre výchovu a vzdelávanie pracovníkov lesného a vodného hospodárstva SR. V súčasnosti má štyri ústavy: Lesnícky výskumný ústav, Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania, Ústav lesných zdrojov a informatiky a Ústav pre hospodársku úpravu lesov.