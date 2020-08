Arktická misia dosiahla severný pól, za pár dní urobili rýchly pokrok

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

19.8.2020 - Nemecký ľadoborec, ktorý v Arktíde vezie členov ročnej medzinárodnej polárnej vedeckej misie, neplánovane dosiahol severný pól. Umožnili mu to neobyčajne dobré podmienky morského ľadu.Líder misie Markus Rex v stredu informoval, že ľadoborec RV Polarstern dokázal dosiahnuť geografický severný pól vďaka veľkým úsekom voľného priestoru v ľade, ktorý by inak prechod regiónu nad Grónskom veľmi komplikoval."Za pár dní sme urobili rýchly pokrok. Bolo to dychberúce, niekedy sme mali otvorené vody, kam len oko dovidelo," vyjadril sa Rex pre agentúru The Associated Press.V regióne nad severným Grónskom je zvyčajne hrubá vrstva ľadu, ktorá sa niekedy nahromadí v priebehu niekoľkých rokov, vysvetlil Rex. Teraz sa však RV Polarstern dostal z okraja ľadu v úžine Fram k pólu za menej ako týždeň.Misia odštartovala v septembri z nemeckého Bremerhavenu. Odvtedy zakotvila na ľadovej kryhe a do leta vykonala viacero experimentov s cieľom preskúmať následky globálneho otepľovania v Arktíde. Po prejdení severným pólom RV Polarstern zakotví na novej kryhe, odkiaľ budú odborníci pozorovať začiatok procesu vzniku morského ľadu v oblasti. Vedci a 100-členná posádka by sa do Bremerhavenu mali vrátiť 12. októbra.