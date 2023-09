Armáda ani polícia nekoná a podľa Kollára je na mieste ich dostať pod tlak

Všetci sa len vyhovárajú

Politický kapitál

4.9.2023 (SITA.sk) -Predseda parlamentu Boris Kollár Sme rodina ) zvolá na štvrtok 7. septembra tri mimoriadne schôdze – k nelegálnej migrácii, k zdravotníctvu a k novele Trestného zákona. Prvá so začiatkom o 10:00 sa bude týkať riešenia situácie s nelegálnymi migrantmi, žiada o ňu Smer-SD „Keďže ani armáda, ani polícia nekoná, a všetci sa len vyhovárajú, myslím si, že je absolútne na mieste ich dostať pod tlak,“ uviedol Kollár a dodal, že jeho hnutie Sme rodina podporí otvorenie tejto mimoriadnej schôdze.Nasledovať budú dve mimoriadne schôdze, o ktoré žiada vláda. Najprv pôjde schôdza o zmenách pohotovostí, na ktorú dodalo hnutie Sme rodina svoje podpisy, a hlasovať bude aj za otvorenie, program a „s vysokou pravdepodobnosťou aj za tento zákon“.Hnutie, naopak, nepodporí otvorenie mimoriadnej schôdze k novele Trestného zákona, ktorá sa bude konať v reakcii na júnový prípad Andrey z Novej Dubnice, ktorú zavraždil páchateľ po dlhodobom prenasledovaní.Podľa slov Kollára je to z dôvodu, že „niektoré politické strany chcú do dobrej myšlienky, ktorú chce riešiť premiér Ódor, vložiť rôzne pozmeňováky a na tom si vytĺkať tesne pred voľbami politický kapitál a robiť si tlačovky“. Predseda parlamentu zastáva názor, že novela Trestného zákona počká na novú vládu.