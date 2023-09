Nelegálna migrácia je podľa Hlasu téma, ktorá vplýva na kvalitu života ľudí a Čaputovej rozhodnutie je vraj katastrofálne (video)

Katastrofálne rozhodnutie prezidentky

Ochrana hraníc a prehodnotenie postupu úradov

Apeluje na neho, aby začal situáciu riešiť. Podľa šéfa Hlasu je tiež potrebné, aby sme prehodnotili postup úradov a zastavili legalizáciu nelegálnych migrantov. Myslí si tiež, že je potrebné povolať armádu SR aby pomáhala s ochranou hraníc, odvoláva sa na situáciu počas pandémie, keď vojaci asistovali.

Obmedzenie migrantov na slobode

4.9.2023 (SITA.sk) - Nárast nelegálnej migrácie nevníma predseda strany Hlas - sociálna demokracia (Hlas-SD) Peter Pellegrini ako predvolebnú tému, ale tému, ktorá vplýva na kvalitu života ľudí. Uviedol to na tlačovej konferencii. Situácia v pohraničných regiónoch je podľa Pellegriniho vážna a slovenská polícia nestíha vykonávať potrebné úkony s migrantmi.Predseda Hlasu zdôraznil, že považuje za katastrofálne rozhodnutie prezidentky Zuzany Čaputovej odvolať ministra vnútra Ivana Šimka, lebo rezort vnútra tak krátko pred voľbami a v stave hroziacej migračnej krízy nemá šéfa.Podľa Pellegriniho poverený predseda vlády Ľudovít Ódor, ktorý je poverený i vedením ministerstva vnútra, nemôže situáciu zvládnuť. Pellegrini uviedol, že Hlas má v pláne podporiť otvorenie mimoriadnej schôdze Národnej rady SR k téme nelegálnej migrácie, ktorú iniciovala strana Smer - sociálna demokracia. „Štefan Hamran nech sa prestane pretŕčať na tlačových konferenciách v jeho bielej košeli, ale nech si oblečie uniformu policajného prezidenta a policajta tak, ako to robia aj všetci jeho podriadení, ktorí musia v tých nízkych počtoch ako-tak ešte ratovať tú situáciu na juhu Slovenska, a nech ide priamo do terénu a nech priamo tam riadi túto zložitú situáciu, a nie sa pretŕča na tlačových konferenciách a rozpráva bludy, ktorým naozaj už nikto neverí," kritizuje Pellegrini policajného prezidenta Hamrana. Bývalá ministerka vnútra a podpredsedníčka Hlasu Denisa Saková doplnila, že treba nelegálnych migrantov obmedziť na slobode, argumentovala tým, že to umožňuje zákon o pobyte cudzincov.Saková poukázala aj na readmisné dohody a návratovú politiku, považuje za potrebné využiť všetky diplomatické nástroje, ktoré máme k dispozícii, aby sme návratovú politiku zefektívnili. Bývalá ministerka v rámci riešení situácie s nelegálnou migráciou pripomenula možnosť kompenzačných opatrení.„Kompenzačné opatrenia sú náhradné opatrenia oproti drastickému zatváraniu hraníc," vysvetľuje Saková a dodáva, že ide o opatrenia, ktoré sa realizujú v blízkosti vnútroštátneho priestoru a hraníc.Doplnila, že máme i plán viaclíniových kontrol, ktorý zahŕňa i ďalšie útvary PZ. Saková je toho názoru, že ak by sa so všetkými opatreniami začalo už na jar tohto roku, mohli sme dosiahnuť odstrašujúci efekt pre všetkých prevádzačov.