Armáda dostane z rozpočtu viac, Slovensko smeruje k dvom percentám HDP vynaloženým na obranu

Sociálne zabezpečenie aj technika

Až taký schodok sa neočakával

9.12.2020 (Webnoviny.sk) - Pre rezort obrany je na rok 2021 v rámci schváleného štátneho rozpočtu vyčlenených 1,67 miliardy eur, teda 1,75 percenta hrubého domáceho produktu (HDP).Vo svojom profile na sociálnej sieti to uviedol minister obrany Jaroslav Naď OĽaNO ) s tým, že ide o zvýšenie, keďže financie na obranu v minulom roku predstavovali 1,65 percenta HDP.„Postupne tak smerujeme k dvom percentám HDP, ktoré chceme do obrany ako štát investovať, aby sme zabezpečili všetky úlohy, ktoré v zmysle Ústavy SR majú plniť ozbrojené sily,” napísal Naď.Podľa ministra budú finančné prostriedky v rámci rezortu využité na viacero oblastí. „Od samotných podmienok v útvaroch našich vojakov, ich materiálové a sociálne zabezpečenie, až po modernú techniku a ďalšie modernizačné projekty,” dodal Naď.Slovensko má v budúcom roku hospodáriť s deficitom verejných financií na úrovni 7,41 percenta HDP, resp. viac ako sedem miliárd eur.Vyplýva to z návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2021 až 2023, ktorý schválil parlament. Aktuálny odhad pre tento rok predpokladá schodok až na úrovni 9,68 percenta HDP, čo predstavuje 8,67 miliárd eur.Pri výpadku príjmov a pri vyšších výdavkoch v podobe sociálnych opatrení a rôznych pandemických pomocných programov bol vyšší deficit verejných financií na tento rok aj očakávaný, avšak nie až v takej výške.