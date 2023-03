Armáda sa ocitá pod čoraz tvrdším tlakom v Bachmute, kde sa odohrávajú jedny z najzúrivejších bojov, tvrdia Briti

4.3.2023 (SITA.sk) - Ukrajinská armáda sa v meste Bachmut v Doneckej oblasti ocitá pod „čoraz tvrdším“ tlakom. V najnovšej aktualizácii to tvrdí britské ministerstvo obrany.V Bachmute sa odohrávajú jedny z najzúrivejších bojov. Podľa spravodajských informácií Spojeného kráľovstva ruské sily a žoldnieri z Wagnerovej skupiny urobili ďalší postup na severné predmestia, čím sa časť mesta ovládaná ukrajinskou armádou stala zraniteľnou voči ruským útokom z troch strán. Ukrajinci však tvrdia, že odrazili početné útoky v rôznych smeroch.V piatok ruské sily vyhodili do vzduchu životne dôležitý zásobovací most do Bachmutu, ktorý spájal obliehané mesto s neďalekou dedinou Chromove.Rusko sa už mesiace snaží dobyť Bachmut. Vojenský význam tohto mesta je obmedzený, no ruské víťazstvo v bojoch oň by bolo pre Kremeľ symbolickou vzpruhou po sérii nákladných neúspechov.