Mimovládky uvítali schválenie usmernenia o zmene pohlavia, Lengvarský ho podpísal deň pred odchodom

Deň pred odchodom

Akceptácia homofóbie

4.3.2023 (SITA.sk) - Mimovládky vítajú schválenie štandardu pre proces zmeny pohlavia. Mimovládne organizácie Inštitút ľudských práv (IĽP) a Dúhové Slovensko,n.o., vítajú rozhodnutie odchádzajúceho ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského podpísať usmernenie o zmene pohlavia.Informuje o tom v tlačovej správe Peter Weisenbacher , spoluzakladateľ Dúhového PRIDE a riaditeľ IĽP, podľa ktorého predmetný dokument obsahuje predpisy, ako majú postupovať lekári a lekárky poskytujúce trans ľuďom zdravotnú starostlivosť. Zároveň aj uľahčuje proces tranzície.Usmernenie síce ministerstvo prijalo ešte v apríli 2022 roka, Lengvarský však pozastavil jeho účinnosť, aby ho napokon podpísal deň pred svojím odchodom z postu.„Je to malý krok pre štát, ktorý nebude stáť ani cent, no veľký skok pre transrodových ľudí na Slovensku. Doteraz totiž neexistovala žiadna regulácia procesu tranzície,“ uviedol Peter Weisenbacher, podľa ktorého lekári a lekárky preto nemali na základe čoho postupovať a obvykle preto odmietali týmto ľuďom pomôcť.„Nejde totiž len o právnu, ale aj medicínsku stránku. V žiadnej inej krajine EÚ takýto chaos nie je. Schválený štandard posilňuje ako transparentnosť, tak aj právnu istotu a ruší povinnosť kastrácií,“ dodal Weisenbacher ktorý dúfa, že tento krok správnym smerom je iba prvým a vyzýva aj ostatných členov Vlády, aby prioritne riešili postavenie LGBT ľudí na Slovensku.„Minuloročný teroristický útok na Zámockej ulici v Bratislave jasne ukázal, kam vedie akceptácia homofóbie. V tejto súvislosti mám na mysli obzvlášť ministra spravodlivosti, ktorý by namiesto nedostatočného a dehonestujúceho návrhu o dôverníkoch, mal pripraviť a predložiť návrh o životných partnerstvách. Aj dočasne poverená vláda má povinnosti voči občanom a občiankam,“ uzavrel riaditeľ Inštitútu ľudských práv.Dlhodobo sa venuje právam LGBT menšiny na Slovensku a v minulosti opakovane vydal príručku pre stredné školy o homofóbii a distribuoval ju do viac ako 150 škôl po celom Slovensku. Spolu s Dúhovým Slovenskom už 10 rokov organizuje anketu o anti-cenu Homofób roka, ktorá sa spúšťa symbolicky na Medzinárodný deň boja proti homofóbii (IDAHO).