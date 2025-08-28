|
Štvrtok 28.8.2025
|
28. augusta 2025
Armáda si plní úlohy, hlása po ruskom masakri 15 civilistov v Kyjeve hovorca Kremľa
Rusko vo štvrtok vyhlásilo, že má „stále záujem“ o diplomaciu, ale bude pokračovať v útokoch na Ukrajinu. Kremeľ sa takto vyjadril po nočnom útoku na Kyjev, ktorý zabil najmenej 15 civilistov vrátane ...
28.8.2025 (SITA.sk) - Rusko vo štvrtok vyhlásilo, že má „stále záujem“ o diplomaciu, ale bude pokračovať v útokoch na Ukrajinu. Kremeľ sa takto vyjadril po nočnom útoku na Kyjev, ktorý zabil najmenej 15 civilistov vrátane štyroch detí.
„Ruské ozbrojené sily si plnia svoje úlohy,“ povedal novinárom hovorca Kremľa Dmitrij Peskov v odpovedi na otázku tlačovej agentúry AFP. „Pokračujú v úderoch na vojenské zariadenia a infraštruktúrne zariadenia pri vojenských objektoch," uviedol Peskov.
„Zároveň Rusko má naďalej záujem o pokračovanie v procese vyjednávania. Cieľom je dosiahnuť naše ciele politickými a diplomatickými prostriedkami,“ dodal hovorca Kremľa.
Zdroj: SITA.sk - Armáda si plní úlohy, hlása po ruskom masakri 15 civilistov v Kyjeve hovorca Kremľa © SITA Všetky práva vyhradené.
