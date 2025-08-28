Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Štvrtok 28.8.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Augustín
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

28. augusta 2025

Armáda si plní úlohy, hlása po ruskom masakri 15 civilistov v Kyjeve hovorca Kremľa


Tagy: Kyjev Obete ruský útok vojna na Ukrajine

Rusko vo štvrtok vyhlásilo, že má „stále záujem“ o diplomaciu, ale bude pokračovať v útokoch na Ukrajinu. Kremeľ sa takto vyjadril po nočnom útoku na Kyjev, ktorý zabil najmenej 15 civilistov vrátane ...



Zdieľať
russia_mali_46512 1 676x451 28.8.2025 (SITA.sk) - Rusko vo štvrtok vyhlásilo, že má „stále záujem“ o diplomaciu, ale bude pokračovať v útokoch na Ukrajinu. Kremeľ sa takto vyjadril po nočnom útoku na Kyjev, ktorý zabil najmenej 15 civilistov vrátane štyroch detí.


„Ruské ozbrojené sily si plnia svoje úlohy,“ povedal novinárom hovorca Kremľa Dmitrij Peskov v odpovedi na otázku tlačovej agentúry AFP. „Pokračujú v úderoch na vojenské zariadenia a infraštruktúrne zariadenia pri vojenských objektoch," uviedol Peskov.

Zároveň Rusko má naďalej záujem o pokračovanie v procese vyjednávania. Cieľom je dosiahnuť naše ciele politickými a diplomatickými prostriedkami,“ dodal hovorca Kremľa.


Zdroj: SITA.sk - Armáda si plní úlohy, hlása po ruskom masakri 15 civilistov v Kyjeve hovorca Kremľa © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Kyjev Obete ruský útok vojna na Ukrajine
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Ruské rakety poškodili budovu misie Európskej únie v Kyjeve, Brusel si predvolal ruského vyslanca
<< predchádzajúci článok
Ministerstvo obrany pripravuje oslavy výročia SNP, návštevníci sa môžu tešiť na niekoľko prekvapení

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 