 24hod.sk    Zo zahraničia

28. augusta 2025

Ruské rakety poškodili budovu misie Európskej únie v Kyjeve, Brusel si predvolal ruského vyslanca



Európska únia si vo štvrtok predvolala ruského vyslanca v Bruseli po masívnom útoku na Kyjev, ktorý zabil najmenej 15 ľudí a poškodil diplomatickú misiu bloku v meste. „Žiadna diplomatická misia by nikdy nemala ...



belgium_eu_foreign_ministers_28816 676x451 28.8.2025 (SITA.sk) - Európska únia si vo štvrtok predvolala ruského vyslanca v Bruseli po masívnom útoku na Kyjev, ktorý zabil najmenej 15 ľudí a poškodil diplomatickú misiu bloku v meste. „Žiadna diplomatická misia by nikdy nemala byť terčom," vyhlásila šéfka zahraničnej politiky EÚ Kaja Kallasová.


Šéfka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová uviedla, že hovorila so zástupkyňou veľvyslanca EÚ v Kyjeve a uľavilo sa jej, že „nikto z našich zamestnancov nebol zranený“. Dodala však, že útok sa odohral v „tesnej blízkosti“ diplomatickej misie, pričom dve rakety dopadli vo vzdialenosti 50 metrov od budovy delegácie v priebehu 20 sekúnd. Hovorkyňa EK Anitta Hipperová novinárom povedala, že delegácia EÚ je stále „plne funkčná“ a že „naši zamestnanci zostanú v krajine“.

Ruského veľvyslanca si vo štvrtok predvolala aj britská vláda. Oznámil to britský minister zahraničných vecí David Lammy „Putinove útoky včera v noci zabili civilistov, zničili domy a poškodili budovy vrátane Britskej rady a delegácie EÚ v Kyjeve... Predvolali sme ruského veľvyslanca,“ uviedol Lammy na sieti X.



Zdroj: SITA.sk - Ruské rakety poškodili budovu misie Európskej únie v Kyjeve, Brusel si predvolal ruského vyslanca © SITA Všetky práva vyhradené.

