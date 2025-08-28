|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Štvrtok 28.8.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Augustín
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
28. augusta 2025
Ruské rakety poškodili budovu misie Európskej únie v Kyjeve, Brusel si predvolal ruského vyslanca
Európska únia si vo štvrtok predvolala ruského vyslanca v Bruseli po masívnom útoku na Kyjev, ktorý zabil najmenej 15 ľudí a poškodil diplomatickú misiu bloku v meste. „Žiadna diplomatická misia by nikdy nemala ...
Zdieľať
28.8.2025 (SITA.sk) - Európska únia si vo štvrtok predvolala ruského vyslanca v Bruseli po masívnom útoku na Kyjev, ktorý zabil najmenej 15 ľudí a poškodil diplomatickú misiu bloku v meste. „Žiadna diplomatická misia by nikdy nemala byť terčom," vyhlásila šéfka zahraničnej politiky EÚ Kaja Kallasová.
Šéfka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová uviedla, že hovorila so zástupkyňou veľvyslanca EÚ v Kyjeve a uľavilo sa jej, že „nikto z našich zamestnancov nebol zranený“. Dodala však, že útok sa odohral v „tesnej blízkosti“ diplomatickej misie, pričom dve rakety dopadli vo vzdialenosti 50 metrov od budovy delegácie v priebehu 20 sekúnd. Hovorkyňa EK Anitta Hipperová novinárom povedala, že delegácia EÚ je stále „plne funkčná“ a že „naši zamestnanci zostanú v krajine“.
Ruského veľvyslanca si vo štvrtok predvolala aj britská vláda. Oznámil to britský minister zahraničných vecí David Lammy „Putinove útoky včera v noci zabili civilistov, zničili domy a poškodili budovy vrátane Britskej rady a delegácie EÚ v Kyjeve... Predvolali sme ruského veľvyslanca,“ uviedol Lammy na sieti X.
Zdroj: SITA.sk - Ruské rakety poškodili budovu misie Európskej únie v Kyjeve, Brusel si predvolal ruského vyslanca © SITA Všetky práva vyhradené.
Šéfka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová uviedla, že hovorila so zástupkyňou veľvyslanca EÚ v Kyjeve a uľavilo sa jej, že „nikto z našich zamestnancov nebol zranený“. Dodala však, že útok sa odohral v „tesnej blízkosti“ diplomatickej misie, pričom dve rakety dopadli vo vzdialenosti 50 metrov od budovy delegácie v priebehu 20 sekúnd. Hovorkyňa EK Anitta Hipperová novinárom povedala, že delegácia EÚ je stále „plne funkčná“ a že „naši zamestnanci zostanú v krajine“.
Ruského veľvyslanca si vo štvrtok predvolala aj britská vláda. Oznámil to britský minister zahraničných vecí David Lammy „Putinove útoky včera v noci zabili civilistov, zničili domy a poškodili budovy vrátane Britskej rady a delegácie EÚ v Kyjeve... Predvolali sme ruského veľvyslanca,“ uviedol Lammy na sieti X.
Zdroj: SITA.sk - Ruské rakety poškodili budovu misie Európskej únie v Kyjeve, Brusel si predvolal ruského vyslanca © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Najvyšší súd zrušil súťaž na obnovu svojho sídla, dôvodom je zásadná zmena okolností
Najvyšší súd zrušil súťaž na obnovu svojho sídla, dôvodom je zásadná zmena okolností
<< predchádzajúci článok
Armáda si plní úlohy, hlása po ruskom masakri 15 civilistov v Kyjeve hovorca Kremľa
Armáda si plní úlohy, hlása po ruskom masakri 15 civilistov v Kyjeve hovorca Kremľa