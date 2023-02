Armáda z oddychovej zóny na Sliači odviezla MiG-21, primátorka hovorí o nesúlade so stavebným zákonom

Nesúlad so stavebným zákonom

Zrušenie pamätníka „Lietadlo"

14.2.2023 (SITA.sk) - Vojenské lietadlo MiG-21, ktoré bolo nainštalované v oddychovej zóne neďaleko železničnej stanice v Sliači , dnes armáda odviezla na vojenskú základňu na Sliači.Ako agentúru SITA informovala primátorka mesta Ľubica Balgová , lietadlo bolo odstránené na základe rozkazu veliteľa vzdušných síl, čo sa mesto dozvedelo listom z Vojenského historického ústavu (VHÚ) 10. februára.Primátorka však hovorí, že odstránenie nebolo v súlade so stavebným zákonom, lebo nemali povolenie na odstránenie stavby.„V ozbrojených silách sa vydávajú rozkazy, ale v civilnej sfére to, bohužiaľ, nie je možné. Riadime sa platnými zákonmi a predpismi, ktoré nemôžeme ignorovať ani na základe rozkazu veliteľa ozbrojených síl, či ministra obrany," uviedla Balgová.Lietadlo MiG-21 inštalovali v oddychovej zóne v auguste 2021 pri príležitosti 30. výročia príletu 81.stíhacej letky na Sliač.„V lete roku 2022 však poslanci prijali uznesenie mestského zastupiteľstva na zrušenie pamätníka 'Lietadlo' a kanalizačných rúr ako podstavcov, na ktorých stojí. A tak sme požiadali veliteľa 81. krídla Sliač o súčinnosť. Následne, po apelovaní občanov, že chcú, aby tam to lietadlo zostalo, sme žiadali o dodatočné stavebné povolenie, ktoré sme na základe súhlasu všetkých účastníkov konania získali," popisuje primátorka s tým, že poslanci napriek tomu trvali na svojom.„Po komunálnych voľbách v októbri 2022 som komunikovala s VHÚ, že máme nové zastupiteľstvo a neviem, aké stanovisko k danej veci zaujmú," popísala primátorka a dodala, že už sa k ďalšiemu prerokovaniu tejto problematiky nedostali.