Nikki Haley sa postavila Trumpovi a ohlásila prezidentskú kandidatúru, USA vraj potrebujú generačnú výmenu (video)

14.2.2023 (SITA.sk) - Bývalá americká veľvyslankyňa pri Organizácii Spojených národov (OSN) a dvojnásobná guvernérka Južnej Karolíny Nikki Haley oznámila v utorok prezidentskú kandidatúru.Stala sa tak prvou významnou vyzývateľkou bývalého prezidenta Donalda Trumpa v boji o republikánsku nomináciu do budúcoročných prezidentských volieb.Oznámenie, ktoré zverejnila prostredníctvom videa, predstavuje obrat v smerovaní bývalej členky Trumpovho kabinetu, ktorá sa ešte pred dvoma rokmi vyjadrila, že sa nebude uchádzať o prezidentskú nomináciu v roku 2024, ak tak spraví jej bývalý šéf.V posledných niekoľkých mesiacoch však od tohto postoja ustúpila, odvolávajúc sa okrem iného na ekonomické problémy krajiny a potrebu „generačnej výmeny“, odkazujúc na Trumpových 76 rokov.„Toto by ste o mne mali vedieť. Netolerujem tyranov. A keď sa im vzopriete, bolí ich to viac, ak máte opätky,“ hovorí Haley vo videu oznamujúcom kandidatúru.Päťdesiatjedenročná Haley je prvou z dlhého zoznamu republikánov, ktorí by mali podľa očakávania v nadchádzajúcich mesiacoch ohlásiť kampaň. Ďalšími by mali byť podľa agentúry AP floridský guvernér Ron DeSantis , bývalý viceprezident Mike Pence , bývalý minister zahraničných vecí Mike Pompeo alebo senátor Tim Scott z Južnej Karolíny.Rodáčka z Bambergu v Južnej Karolíne si počas svojho pôsobenia na poste guvernérky vybudovala reputáciu ako líderka priateľská k podnikateľom, ktorá sa sústredila na pritiahnutie významných firiem do štátu. Celonárodnú pozornosť si vyslúžila reakciou na rasovo motivovanú streľbu v Charlestone v roku 2015, ktorá zahŕňala aj odstránenie konfederačnej vlajky z priestorov Kapitolu v Columbii.Napriek tomu, že v boji o republikánsku nomináciu v roku 2016 podporila floridského senátora Marca Rubia, Trump jej po víťazstve vo voľbách ponúkol miesto vo svojom kabinete na poste veľvyslankyne pri OSN. Zotrvala tam dva roky a na rozdiel od mnohých ďalších, ktorých Trump menoval na rôzne posty, nikdy sa nedostala do verejného sporu s prezidentom.Kritizovala však Trumpovo správanie pred a počas útoku jeho priaznivcov na Kapitol 6. januára 2021. Deň po násilnostiach sa vyjadrila, že „jeho skutky od volebného dňa bude história veľmi tvrdo súdiť“.