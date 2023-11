Armáda zničila Rusom dôležitý systém elektronického boja, vyhlásili Ukrajinci

5.11.2023 (SITA.sk) - Ukrajinské sily zničili dôležitý ruský systém elektronického boja Pole-21. Ako referuje web Ukrajinská pravda, na Telegrame o tom informoval veliteľ tavrijskej operatívno-strategickej skupiny síl Oleksandr Tarnavskyj „Systém elektronického boja Pole-21 určený na rušenie satelitných navigačných systémov bol zničený,“ uviedol Tarnavskyj, no bližšie nešpecifikoval, ako Ukrajinci zneškodnili tento systém.Spomenutý ruský systém Pole-21 je známy ako účinné opatrenie proti bezpilotným lietadlám. Bol vytvorený v roku 2016 na ochranu strategických zariadení pred útokmi vysoko presnými zbraňami.Systém Pole-21 vysiela signály, ktoré narúšajú činnosť zariadení závislých od GPS a rádionavigačných systémov. Rusi tvrdia, že dosah systému je 60 kilometrov, no podľa ukrajinskej rozviedky je to približne 25 kilometrov.