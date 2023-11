Zelenskyj oznámil zmenu vojenskej stratégie Ukrajincov a priznal pomalý pokrok, sú však stále motivovanejší než Rusi

5.11.2023 (SITA.sk) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj povedal, že Ukrajina zvažuje zmenu svojej vojenskej stratégie a ešte raz zopakoval, že vojna sa nedostala do patovej situácie. Vyhlásil to v rozhovore pre televíznu stanicu NBC News.„Naša armáda prichádza s rôznymi plánmi, s rôznymi operáciami, aby napredovala rýchlejšie a nečakane zasiahla Ruskú federáciu... Oni (Rusi, pozn.) si mysleli, že nám dajú mat, ale to sa nestalo. Nemyslím si, že nastal pat,“ povedal Zelenskyj.Ukrajinský líder v rozhovore priznal, že pokrok Ukrajiny vo vojne je pomalý a v dôsledku dlhotrvajúceho konfliktu je „únava“.Trvá však na tom, že ukrajinskí vojaci sú „stále viac motivovaní než akíkoľvek Rusi, ktorí nás prišli na Ukrajinu zabiť“.