Arménsko je 27 rokov nezávislým štátom

Jerevan 21. septembra (TASR) - Arménsko oslavuje 21. septembra sviatok - Deň nezávislosti. V ten deň v roku 1991 obyvatelia krajiny v celonárodnom referende hlasovali o vyhlásení nezávislosti od Sovietskeho zväzu (ZSSR), do ktorého Arménsko vstúpilo v roku 1920.V roku 2018 Arméni oslávia 27. výročie nezávislosti svojej krajiny. V súčasnosti je to tretia arménska republika, pred ňou mali Arméni prvú republiku (v rokoch 1918-1920) a Arménsku sovietsku socialistickú republiku (1920-1991).Ako uviedol portál panarmenian.net, 21. september 1991 sa stal dňom zrodu tretej Arménskej republiky. Od toho dňa Arméni budujú svoju budúcnosť a cítia sa byť hospodármi na svojej zemi.Presne 21. septembra 1991 na základe rozhodnutia Najvyššieho sovietu Arménskej sovietskej socialistickej republiky (ASSR) sa uskutočnilo referendum o vystúpení zo ZSSR a o vytvorení nezávislého štátu Arménsko. Za vystúpenie zo ZSSR kladne hlasovalo približne 95 percent oprávnených voličov. Oficiálne nezávislosť Arménska vyhlásil Najvyšší Soviet ASSR o dva dni - 23. septembra 1991 po tom, ako schválil Deklaráciu o štátnej nezávislosti Arménska.Po vyhlásení nezávislosti Arménsko uznali desiatky štátov a nadviazali s ním diplomatické styky. Prvou krajinou, ktorá tak urobila, bola Litva. Počas roku 1991 nezávislosť Arménska uznalo 47 štátov. Slovensko nadviazalo diplomatické styky s Arménskom 14. novembra 1993.Arménsko slávi 28. mája štátny sviatok - Deň republiky. Tento deň má v krajine aj názov Deň obnovenia štátnosti. Pred 100 rokmi, 28. mája 1918, bola obnovená nezávislosť Arménska. Jeho ľud žil takmer 600 rokov pod jarmom cudzích dobyvateľov, uviedli arménske zdroje.Po májových bitkách pri Sardarapate, Baš-Aparanom a Karakilisou vznikla v roku 1918 Prvá arménska republika a ľud krajiny obnovil svoju štátnosť. Arménska národná rada 28. mája 1918 vyhlásila nezávislosť Arménska. Prvá arménska republika trvala do 2. decembra 1920.V septembri 1920 Turecko napadlo Arménsko a začala sa turecko-arménska vojna. Arménsko sa dostalo do ťažkej situácie, ekonomika bola vyčerpaná. V októbri sa vláda obrátila na Ligu národov so žiadosťou o sprostredkovateľstvo. V decembri 1920 Liga národov odmietla prijať Arménsko za svojho člena. V tom čase Arménsko utrpelo porážku, turecké vojská obsadili vyše polovicu jeho územia.V Jerevane bola 2. decembra 1920 podpísaná dohoda medzi Ruskou sovietskou federatívnou socialistickou republikou (RSFSR) a Arménskom, podľa ktorej bolo Arménsko bolo vyhlásené za sovietsku republiku. O deň neskôr bola podpísaná mierová zmluva, ktorou sa skončila arménsko-turecká vojna.Arménsko sa stalo sovietskou socialistickou republikou a ako súčasť Sovietskeho zväzu zotrvala až do jeho rozpadu v roku 1991.