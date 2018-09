Vyše 50 miliónov ľudí na svete je postihnutých Alzheimerovou chorobou

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn/Luxemburg 21. septembra (TASR) - Vyše 50 miliónov ľudí na celom svete je postihnutých Alzheimerovou chorobou. Tento počet sa do roku 2050 zvýši trojnásobne a bude predstavovať 152 miliónov pacientov s Alzheimerovou chorobou. Pri príležitosti Svetového mesiaca Alzheimerovej choroby to uviedla Paola Barbarinová z Medzinárodnej federácie Alzheimerových asociácií (ADI).September je Svetovým mesiacom Alzheimerovej choroby siedmy raz, svetová kampaň je v tomto roku zameraná na zvýšenie pozornosti verejnosti na demenciu a na boj proti stigmatizácii pacientov.Každé tri sekundy sa niekde na svete jednému človeku začne vyvíjať demencia. Preto témou tohtoročnej kampane pri príležitosti Svetového mesiaca Alzheimerovej choroby je: Každé tri sekundy.Svetový deň Alzheimerovej choroby, pripadajúci na 21. septembra, spustila Medzinárodná federácia Alzheimerových asociácií (ADI) v roku 1994 pri príležitosti desiateho výročia založenia ADI. Odvtedy tento svetový deň pútal na seba pozornosť na celom svete, napríklad v roku 2017 sa do neho zapojilo 80 krajín sveta. Pre nárast počtu prípadov Alzheimerovej choroby na svete sa tento svetový deň v roku 2012 stal Svetovým mesiacom Alzheimerovej choroby.Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), ktorá spolupracuje s ADI na kampani v rámci Svetového mesiaca i dňa Alzheimerovej choroby, patrí demencia Alzheimerovho typu medzi hlavné smrteľné ochorenia. S prehlbujúcim sa starnutím obyvateľstva riziko vzniku tohto ochorenia rastie.Aj keď Alzheimerovu chorobu zatiaľ nie je možné úplne vyliečiť, dostupná terapia dokáže postup tohto ochorenia spomaliť, čím sa dá zabrániť devastácii osobnosti chorého a priniesť pacientovi a jeho rodine vyššiu kvalitu života.Na dosiahnutie maximálneho efektu liečby treba včas zachytiť prvé príznaky ochorenia. Pri prvotnom podchytení pacientov s podozrením na Alzheimerovu chorobu zohrávajú kľúčovú úlohu príbuzní a praktickí lekári, čo umožňuje ľahšie diagnostikovať prvé príznaky ochorenia a nasmerovať pacienta k špecialistom – psychiatrovi alebo neurológovi.Alzheimerova choroba je postupné degeneratívne ochorenie mozgového tkaniva. Spôsobuje postupnú a nezvratnú stratu mentálnych funkcií a predstavuje hlavnú príčinu demencie vekovo starších ľudí.Odborníci predpokladajú, že na vzniku ochorenia sa podpisujú genetické faktory i vplyvy životného prostredia.Neurodegeneratívna choroba nesie meno podľa nemeckého psychiatra a neuropatológa Aloisa Alzheimera (1864-1915). Na začiatku 20. storočia skúmal mozog starších ľudí s demenciou. V roku 1906 popísal prvýkrát anatomické poruchy, ktoré pozoroval na mozgu 51-ročnej pacientky. Bola postihnutá nielen demenciou, ale trpela aj halucináciami a poruchami orientácie. V roku 1911 Alzheimer konštatoval rovnaké príznaky aj na ďalšej pacientke.Medzi prejavy Alzheimerovej choroby patria poruchy pamäti a jazykových a rečových schopností, narušenie zrakovej i priestorovej orientácie, poruchy intelektuálnych funkcií, zmeny osobnosti a poruchy spánku či depresívne až úzkostné nálady.Na európskej úrovni sa danou problematikou zaoberá mimovládna organizácia Alzheimer Europe (AE), ktorej partnerom je aj Slovenská Alzheimerova spoločnosť. Cieľom AE je zlepšiť starostlivosť a liečbu pacientov.Na Slovensku sa problematikou Alzheimerovej choroby zaoberá napríklad nezisková organizácia Nadácia Memory a jej Centrum Memory, ďalej sa danej problematike venuje občianske združenie Slovenská Alzheimerova spoločnosť či Neuroimunologický ústav SAV.