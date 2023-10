Arménsky premiér Pašinjan predstavil „Križovatky mieru“, v hre je aj ukončenie nepriateľstva s Azerbajdžanom

Projekt „Križovatky mieru“

Skutočné šance na uzavretie mieru





Predchádzajúce snahy Spojených štátov, Európskej únie a Ruska o mediáciu medzi dvoma bývalými sovietskymi republikami nedokázali zabrániť násiliu, pričom diskusia o otázkach, ako je dopravná konektivita a demarkácia hraníc, skončila na mŕtvom bode.





26.10.2023 (SITA.sk) - Arménsko by mohlo súhlasiť s podmienkami komplexnej mierovej dohody s Azerbajdžanom, čím by sa po troch desaťročiach nepriateľstva ukončila trpká regionálna rivalita.Vo štvrtok to avizoval arménsky premiér Nikol Pašinjan , ktorý na konferencii v Gruzínsku povedal, že jeho vláda by mohla v nadchádzajúcich mesiacoch podpísať „dohodu o mieri a vybudovaní vzťahov“ s jeho susedom. Informuje o tom spravodajský portál Politico.Pašinjan zároveň predstavil projekt „Križovatky mieru“, ktorý je určený na otvorenie cestných a železničných spojení, ktoré zablokoval konflikt s Azerbajdžanom a jeho blízkym spojencom Tureckom.Vyjadrenia arménskeho premiéra prišli po tom, čo v septembri Azerbajdžan v rámci 24-hodinovej vojenskej operácie znovu získal kontrolu nad celým separatistickým regiónom Náhorný Karabach, o ktorý krajiny bojovali od pádu Sovietskeho zväzu.V utorok azerbajdžanský minister zahraničných vecí Džejhun Bajramov povedal, že rozhodujúca vojenská akcia znamená, že teraz existujú „skutočné šance na uzavretie mierovej zmluvy medzi Azerbajdžanom a Arménskom v krátkom čase“.Tiež Politicu povedal, že jeho krajina neplánuje použiť silu na zabratie územia za medzinárodne uznanou hranicou, a to napriek tvrdeniam, že by mohol hroziť nový konflikt o dopravné trasy.