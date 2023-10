Nová vláda Fica by mohla získať dôveru parlamentu v polovici novembra, tvrdí Pellegrini a chystá aj zvolanie schôdze (video)

Všetci poslanci sú si rovní

Budúcnosť Slovenska a kvalita života ľudí

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

26.10.2023 (SITA.sk) - Nová vláda Roberta Fica (Smer-SD) by mohla získať dôveru v polovici novembra. Ako ďalej informoval predseda Národnej rady SR Peter Pellegrini na štvrtkovej tlačovej besede, Fico vyjadril záujem, aby bolo programové vyhlásenie vlády schválené do 17. novembra.„Ak mám vychádzať z tohto dátumu, tak vidím zvolanie parlamentnej schôdze na 14. novembra. Termín sa musí stanoviť do 30 dní. Buď sa schôdza k vysloveniu dôvery vláde uskutoční v týždni pred 17. novembrom, alebo v týždni po ňom," uviedol.Taktiež informoval, že na prelome novembra a decembra by mohla byť zvolaná schôdza Národnej rady SR, na ktorej sa v minulosti hlasovalo o štátnom rozpočte. Taktiež navrhne, aby rokovanie parlamentu prebiehalo klasicky od 9:00 do 19:00.Zároveň informoval, že celý priebeh ustanovujúcej parlamentnej schôdze bol plne v súlade s ústavou a s dohodou všetkých parlamentných politických strán. Zopakoval, že každý poslanec má rovnaký plnohodnotný mandát, ktorý získal v demokratických parlamentných voľbách a dodal, že všetci 150 poslanci sú si rovní.Zároveň je presvedčený, že zákonodarný zbor sa vie pri určitých otázkach zomknúť a vyslať signál, aký typ správania toleruje a aký bude vytesňovať. Pellegrini pripustil, že neočakáva jednomyseľný konsenzus v prípade každého hlasovania v parlamente, no verí, že diskusie o veciach budú vždy konštruktívne.„Nech už si slovenský parlament prešiel v minulosti kadečím, začiatok nového volebného obdobia je vždy výbornou príležitosťou, ako začať nanovo a lepšie. A nádej tomu dáva aj viac ako 90 nových poslancov, ktorí so sebou možno nepriniesli historické nánosy svojej predchádzajúcej politickej činnosti," povedal.Podľa predsedu parlamentu bude dôležité, či v podstatných otázkach, ktoré budú mať zásadný vplyv na budúcnosť Slovenska a kvalitu života ľudí, dokážu spolupracovať a zhodnúť sa na prioritách.Čo sa týka zahraničných ciest, Pellegrini má v pláne v prvom rade zavítať do susedných krajín s tým, že prvá zahraničná cesta sa tradične uskutoční do Českej republiky. Zároveň má v pláne navštíviť aj ukrajinský Kyjev.