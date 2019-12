Arriva pripravuje podporný balík pre obete tragickej dopravnej nehody

Archívna snímka z nehody. Foto: FB/Polícia SR Foto: FB/Polícia SR

Nitra 5. decembra (TASR) – Spoločnosť Arriva pripravuje podporný balík pre pozostalých a obete tragickej dopravnej nehody, ktorá sa stala 13. novembra na štátnej ceste I/65 medzi Nitrou a Zlatými Moravcami. Podľa slov generálneho riaditeľa spoločností Arriva na Slovensku Lászlóa Ivana bude podporný balík určený aj pre tím záchranárskych zložiek, ktoré pracovali na mieste nehody.potvrdil Ivan. Finančnú pomoc by rodiny postihnuté tragédiou mali dostať ešte pred Vianocami.Pri tragickej zrážke autobusu s nákladným autom zomrelo 12 ľudí, z toho štyri maloleté deti. Ďalších 20 ľudí bolo zranených, z toho traja ťažko. Najťažšie zranený pacient, ktorý bol po nehode prevezený do novozámockej nemocnice, sa podľa slov jej hovorcu Jána Bačeka prebral k vedomiu.uviedol Baček.Vyšetrovanie príčin nehody zatiaľ nie je ukončené. Podľa predbežných informácií nehodu zrejme spôsobilo nákladné auto, ktoré schádzalo dolu kopcom, pod váhou nákladu sa rozkývalo a narazilo do protiidúceho autobusu. Zasiahlo ho v zadnej časti a autobus sa prevrátil do priekopy. Podľa slov generálneho riaditeľa spoločnosti Arriva Nitra Juraja Kuseho je vodič autobusu stále práceneschopný, nevylúčil však, že sa k práci vodiča po ukončení práceneschopnosti vráti.skonštatoval Kusy.Podľa jeho slov je zámerom každého dopravcu zvyšovať bezpečnosť cestujúcich v hromadnej doprave.povedal Kusy.poznamenal.