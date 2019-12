Predaj áut v Rusku klesol aj v novembri, tempo poklesu sa zrýchlilo

Ilustračná snímka Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Moskva 5. decembra (TASR) - Predaj nových áut v Rusku pokračoval minulý mesiac v poklese, pričom tempo poklesu sa ešte zrýchlilo. Uviedla to vo štvrtok Asociácia európskych podnikov (AEB).Podľa AEB sa v novembri predalo v Rusku celkovo 156.848 automobilov. V porovnaní s novembrom minulého roka to znamená pokles o 6,4 %. V októbri klesol predaj áut v medziročnom porovnaní o 5,2 %.," povedal Jörg Schreiber z AEB. Na druhej strane sa pod pokles podpisuje prudký rast predaja v závere minulého roka. To však zároveň znamená, že ani v decembri sa zotavenie ruského automobilového trhu nedá očakávať.AEB počíta s poklesom predaja áut v Rusku aj za celý rok 2019. Podľa posledných odhadov asociácie by predaj mal v porovnaní s rokom 2018 klesnúť o 2,2 %.