Arsenal chce pomôcť Xhakovi pri riešení konfliktu s fanúšikmi

Granit Xhaka, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 30. októbra (TASR) - Anglický futbalový klub Arsenal Londýn ponúkol svojmu kapitánovi Granitovi Xhakovi pomoc pri zvládaní vyhrotených situácií. Švajčiarsky stredopoliar neudržal v nedeľnom ligovom zápase s Crystal Palaceom (2:2) nervy na uzde a dostal sa do konfliktu s vlastnými fanúšikmi.Dvadsaťsedemročný Xhaka odišiel v 61. minúte duelu z ihriska za bučania z tribún, cestou do tunelu počastoval fanúšikov vulgárnou poznámkou a provokatívnym gestom. Vzťahy medzi Švajčiarom a priaznivcami Arseanlu nie sú ideálne a klub hráčovi ponúkol poradenstvo na zvládanie nepríjemných situácii.Tréner "kanonierov" Unai Emery sa s hráčom stretol už trikrát, no neprezradil o čom sa rozprávali.citovala Emeryho agentúra AFP.